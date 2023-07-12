Россияне бросились скупать телевизоры в ожидании подорожания. А что делать белорусам?

Опубликовано: 12.07.2023 15:38 , Обновлено: 12.07.2023

Жители РФ бросились скупать телевизоры. Все потому, что эксперты спрогнозировали рост цен и на технику из-за удорожания комплектующих и падения российского рубля. А что ждать белорусам?

Как пишут российские «Ведомости» со ссылкой на статистику «F+ tech | Марвел», за 6 месяцев 2023 года россияне купили 3,8 млн телевизоров, что на 35% превышает показатели 2022 года и на 13% — показатели 2021 года.

При этом в денежном выражении рынок сократился — на 7,5% по сравнению с прошлым годом, до 92,5 млрд RUB.

Отраслевые эксперты спрогнозировали, что в ближайшее время цены на телевизоры вырастут из-за ослабления рубля.

Напомним, что курс доллара в РФ начал стремительно расти по отношении к российскому рублю поле мятежа главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Так, 29 июня он составил 87,47 рубля, а это самое высокое значение с конца марта 2022 года. Далее он стал расти, превысив 6 июля 92 рубля.

Но уже 7 июля курс доллара начал падать. На 12 июля он составил 90,51 рубля (по данным Центробанка РФ).

Что ждать белорусам?

Курс белорусского рубля значительно зависит от российского из-за ставших еще более тесными связей двух экономик.

Так, за последнее время доллар в Беларуси дорожал 9 раз подряд — с 23 июня по 7 июля. Он прервал серию повышений и подешевел до 3,0540 рубля лишь 8 июля.

А по итогам валютных торгов на Валютной бирже в среду 12 июля он снизился до двухнедельного минимума и составил 3,0278 BYN.

Отметим, что падение российского рубля делает импорт белорусских товаров в РФ невыгодным. А значит белорусский рубль в той или иной степени может следовать вслед за российским.

Напомним, что аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) предсказали, что средний курс доллара в 2023 году будет около 2,90 рубля, а уже в 2024 — 3,05 рубля. Т.е. резких всплесков и девальваций специалисты не ожидают.

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Однако, стоит отметить, никто не знает, как повлияют те или иные события на ситуацию в республике. А они, происходят в той же России все чаще и внезапнее.

Что касается роста цен в Беларуси, то, как отметили эксперты ЕАБР, инфляция замедлилась до 3,7% по итогам мая 2023 года после 4,7% месяцем ранее. А в июне, согласно данным Белстата, те же телевизоры в Беларуси стали дешевле на 3,6%, при том что вся годовая инфляция снизилась до 2,9%.

Однако, по словам специалистов, восстановление потребительского спроса может стать фактором ускорения роста цен к концу года. Они спрогнозировали, что на конец 2023 года инфляция составит 7,8%.

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