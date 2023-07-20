Белорусским автомобилистам предложили пройти техосмотр со скидкой 20%. Куда обращаться?

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Опубликовано: 20.07.2023 11:27 , Обновлено: 20.07.2023

Республиканское унитарное предприятие "Белтехосмотр" предложило автомобилистам скидку в 20% на прохождение гостехосмотра на своих диагностических станциях. Акция, приуроченная к двадцатилетию предприятия, стартует 20 июля и продлится до конца месяца. Узнали, какие станции участвуют в акции и как получить скидку.

В “Белтехосмотре” предупредили, что акция “Гостехосмотр со скидкой минус 20%” предлагается только для физических лиц. В акции участвуют следующие диагностические станции:

№210 в Минске;

№200 в Бресте;

№ 152 в Бобруйске;

№ 167 в Витебске;

№ 201 и № 235 в Гродно;

№ 252 в Могилеве;

№ 124 в Слониме.

Для того, чтобы получить скидку, при оформлении заказа в разделе сайта «Оплата услуг» необходимо ввести в поле ”№ скидочной карты/договора” промокод - ” Нам20Лет ”.

Техосмотр в Беларуси в 2023 году ужесточили. Ржавые машины можно, а что нельзя?

Напомним, в 2023 году, после вступления в силу изменений в Закон «О дорожном движении», в Беларуси ужесточили правила прохождения техосмотра. При этом для оплаты техосмотра теперь не обязательно ходить в банк и стоять в очередях. Все можно просто и быстро, буквально за несколько кликов, сделать в ЕРИП.

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Однако, владельцам авто следует быть внимательным: оказывается, выдачу техосмотра может аннулировать прокуратура. Сразу семь таких случаев произошло этой весной в Бресте.

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