Белорусским автомобилистам предложили пройти техосмотр со скидкой 20%. Куда обращаться?
Республиканское унитарное предприятие "Белтехосмотр" предложило автомобилистам скидку в 20% на прохождение гостехосмотра на своих диагностических станциях. Акция, приуроченная к двадцатилетию предприятия, стартует 20 июля и продлится до конца месяца. Узнали, какие станции участвуют в акции и как получить скидку.
В “Белтехосмотре” предупредили, что акция “Гостехосмотр со скидкой минус 20%” предлагается только для физических лиц. В акции участвуют следующие диагностические станции:
- №210 в Минске;
- №200 в Бресте;
- № 152 в Бобруйске;
- № 167 в Витебске;
- № 201 и № 235 в Гродно;
- № 252 в Могилеве;
- № 124 в Слониме.
Для того, чтобы получить скидку, при оформлении заказа в разделе сайта «Оплата услуг» необходимо ввести в поле ”№ скидочной карты/договора” промокод - ” Нам20Лет ”.
Техосмотр в Беларуси в 2023 году ужесточили. Ржавые машины можно, а что нельзя?
Напомним, в 2023 году, после вступления в силу изменений в Закон «О дорожном движении», в Беларуси ужесточили правила прохождения техосмотра. При этом для оплаты техосмотра теперь не обязательно ходить в банк и стоять в очередях. Все можно просто и быстро, буквально за несколько кликов, сделать в ЕРИП.
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Однако, владельцам авто следует быть внимательным: оказывается, выдачу техосмотра может аннулировать прокуратура. Сразу семь таких случаев произошло этой весной в Бресте.
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