В Беларусь разрешили ввозить авто без пошлин. Но не всем

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.07.2023 11:47 , Обновлено: 22.07.2023

22 июля вступило в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии, освобождающее от уплаты таможенных пошлин физлиц, ввозящих на территорию ЕАЭС авто для личного пользования. В Государственном таможенном комитете РБ (ГТК) разъяснили, кто может ввозить в Беларусь машины без пошлин.

Без пошлин автомобили смогут ввозить люди, переселяющиеся в одну из стран ЕАЭС на постоянное место жительства или если они получили статус беженца, вынужденного переселенца, рассказали Таможенные органы Беларуси.

«На складах уже нет» — В «БелДжи» заявили, что не будут больше продавать Geely Coolray. Что пообещали взамен?

Условия ввоза:

сделать это нужно не позже 18 месяцев с момента получения документов о признании иностранца переселившимся на ПМЖ, или получении им статуса беженца, вынужденного переселенца;

ранее автомобиль должен был быть во владении физлица не менее полугода до выдачи названных выше документов;

До 3 лет. В ГТК Беларуси рассказали, когда за ввоз в страну авто грозит уголовное дело

до этого человек в указанном статусе подобным образом не ввозил машину в эту страну ЕАЭС;

на момент выпуска в свободное обращение такой автомобиль должен находиться в собственности физлица.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что эксперты рассказали, что ждать от повышения утильсбора в РФ:

В Беларуси с августа подорожают авто? Эксперты рассказали, что ждать от повышения утильсбора в РФ