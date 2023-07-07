До 3 лет. В ГТК Беларуси рассказали, когда за ввоз в страну авто грозит уголовное дело

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Опубликовано: 07.07.2023 17:57 , Обновлено: 07.07.2023

В Государственном таможенном комитете пояснили, в каких случаях нарушителям при ввозе в Беларусь автомобилей грозит штраф, а когда и уголовное дело.

В этом году на таможне выявили 48 фактов недостоверного декларирования автомобилей при их перемещении в Казахстан через Беларусь. Общая стоимость незаконно ввозимых машин составила восемь миллионов рублей. Для этого нарушители предоставляли документы, в которых настоящая стоимость автомобилей занижалась в два и более раз, рассказали на белорусской таможне.

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Так, при перемещении через Беларусь из Германии в Казахстан автомобиля Land Rover Range Rover P530, была заявлена стоимость в 130 000 евро. Однако выяснилось, что на самом деле эта машина стоила 193 000 евро, то есть цену занизили на 63 000 евро (недостоверное декларирование повлекло бы экономию на таможенных платежах 88 500 рублей).

Еще два аналогичных факта выявили на таком же маршруте при перевозе автомобилей Mercedes-Benz AMG G63 и AUDI RS6. В первом случае заявленная стоимость была 120 000 евро, а фактической оказалась 200 000 евро, во втором – в документах указали сумму в 80 800 евро, а реальная стоимость составила более 162 000 евро.

Суд привлек нарушителей к административной ответственности и назначил штраф в размере 30% от стоимости автомобилей. В ведомстве отметили, что за подобные нарушения предусмотрена и уголовная ответственность. Так, согласно статьи 231 Уголовного Кодекса РБ (“Уклонение от уплаты таможенных платежей”), наказанием может стать лишение свободы на срок до трех лет. А если это будет совершено повторно, группой лиц по сговору, то в таком случае грозит до шести лет лишения свободы.

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[info_b]В 2023 году таможенными органами Беларуси выявлено 400 нарушений, совершенных резидентами Казахстана. Стоимость незаконно перемещаемых товаров составила 12,3 млн. рублей.[/info_b]

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