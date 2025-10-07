В БАА назвали 2 негативных фактора, которые повлияют на рынок авто в Беларуси до конца года

Опубликовано: 07.10.2025 08:57 , Обновлено: 07.10.2025

В Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) предупредили белорусов о том, что на официальный авторынок страны до конца года будут влиять несколько негативных факторов. Там дали прогноз по продажам легковых авто и рассказали, чего именно ждать в ближайшие месяцы.

Согласно официальной статистике продаж за сентябрь, рынок показал небольшой прирост, по сравнению с августом - плюс 2%. Всего за месяц официальный дилеры продали 4352 легковых авто, а с начала года - 37,1 тыс. авто. В прошлом году за такой же период дилерам удалось продать 32,5 тыс авто, то есть годовой прирост составил плюс 14%.

Тройка лидеров на легковом рынке Беларуси остаётся неизменной:

Belgee – 14917 авто с начала года,

Lada – 9801 авто (включая модель Largus),

Geely – 3910 авто.

Таким образом, на белорусско-китайские марки Belgee и Geely по-прежнему приходится более половины автомобильного рынка страны. Абсолютным лидером продаж стала Belgee X50 – с начала года было продано 7,5 тыс. машин этой марки.

В БАА также отметили сохранение тенденции увеличения доли электротранспорта: с начала года было продано 5616 “зёленых” марок, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1998 авто). Среди самых популярных у белорусов “зелёных” марок в БАА назвали Dongfeng Box, Voyah Free и Geely EX5.

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Однако эксперты БАА отмечают, что активное наращивание объёма продаж наблюдалось лишь в первом квартале года, а в последние месяцы продажи идут в пределах прошлогодних темпов. В ближайшие же месяцы увеличения объёма продаж не предвидится, поскольку давление на рынок начнут оказывать сразу несколько негативных факторов.

Исполнительный директор автомобильного холдинга “Атлант‐М”, член правления БАА Сергей Самойло назвал 2 ключевых таких фактора:

высокий утилизационный сбор на импортные автомобили с ДВС для юридических лиц (включая китайские марки, собираемые в России, по которым не решены межправительственные вопросы),

исчерпание квоты на беспошлинный ввоз электромобилей и последовательных гибридов в этом году.

Последнее, по словам Самойло, станет причиной временной приостановки импорта таких автомобилей. В результате, согласно прогнозу БАА, до конца 2025 года значительного сезонного прироста продаж ожидать не стоит. Впрочем, по мнению экспертов, в минус рынок не уйдёт, а будет”близок к текущим уровням”.

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