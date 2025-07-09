Минпром разъяснил, как «насытит» авторынок Беларуси «безопасными и современными» авто

Опубликовано: 09.07.2025 13:36 , Обновлено: 09.07.2025

В Министерстве промышленности Беларуси разъяснили, что изменится в процедуре ввоза в страну транспортных средств после того, как вступит в силу новое постановление Совета министров №372 от 8 июля 2025 года, подписанное сегодня премьер-министром. По мнению ведомства, корректировка действующего законодательства "создаст условия для насыщения рынка безопасными и экологически чистыми современными транспортными средствами".

В Минпроме рассказали, что предложения по “улучшению условий хозяйствования” поступили от Республиканской ассоциации предприятий промышленности “БелАПП”. Одной из главных целей изменений в ведомстве назвали “необходимость защиты рынка ЕАЭС от небезопасной продукции”, а также предоставление одинаковых условий доступа на внутренний рынок для техники, импортируемой и произведенной в самой Беларуси.

При этом в Минпроме подчеркнули, что новый документ, который пока не выложили в открытый доступ, “не предусматривается введение дополнительных мер нетарифного регулирования”, которые бы каким бы то ни было образом ограничивали внутренний рынок Беларуси.

“Данным нормативным правовым актом корректируется уже действующий в республике механизм реализации временных (до 31 декабря 2027 года) требований и порядка проведения оценки соответствия отдельных колесных транспортных средств”, - пояснили в ведомстве.

По информации министерства, правительственное постановление даст возможность юридическим лицам ввозить в Беларусь из-за границы в течение календарного года определённое количество транспортных средств одного типа без сертификации, то есть без получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ подтверждает соответствие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза в отношении колесных транспортных средств.

За счёт переходного периода (данная мера не будет применяться в отношении электромобилей в течение 2025 года) правительство рассчитывается на то, что дилерские компании смогут “адаптировать свою деятельность к новым требованиям” по получению ОТТС, в том числе на электромобили. Это, как заявили в Минпроме, “обеспечит плавный переход к более строгим требованиям к осуществлению оценки соответствия в целом всех транспортных средств”, что, в свою очередь, должно “повысить уровень безопасности продукции на внутреннем рынке” по задумке законодателей.

В числе преимуществ, которые должно открыть белорусским дилерам и конечным потребителям новое постановление, в Минпроме назвали создание условий для “безопасного обращения электромобилей” в Беларуси “в соответствии с международным тенденциям и требованиям ЕАЭС”, повышение уровня экологической безопасности за счёт увеличения доли “зелёного” транспорта на белорусском авторынке, а также урегулирование самой процедуры ввоза авто для юрлиц. Всё это, по мнению Минпрома, должно способствовать развитию бизнеса и стимулировать инвестиции.

Ранее Telegraf.news рассказал, что нововведение, анонсированное Совмином, коснётся только юридических лиц, а для физических лиц, которые хотят ввезти в страну авто для личного пользования, ничего не поменяется.

Совмин внес правки в правила ввоза автомобилей в Беларусь