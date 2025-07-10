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Опубликовано: 10.07.2025 17:58 , Обновлено: 10.07.2025

Белорусским автомобилистам посоветовали готовиться к росту цен, поскольку скоро должны утратить силу «особые меры» по ввозу автомобилей, действовавшие с 2022 года. И хотя новые правила формально не затронули физлиц, в конечном итоге «за всё заплатит потребитель», заявил председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода.

Об этом он рассказал в комментарии для Sputnik.by.

Варивода ответил, как видит суть предстоящих изменений. Для автодилеров возвращается процедура сертификации. Последние три года импортёры могли пользоваться упрощённой схемой, оформляя на каждую машину «заключение об оценке» стоимостью около 300 евро.

Теперь же им придётся возвращаться к получению «одобрения типа транспортного средства», которое может стоить 50-60 тысяч евро на каждую отдельную модель.

Правда, отметил Варивода, старые правила частично оставили, но с жёстким ограничением. По упрощённой схеме можно будет ввезти не более 150 автомобилей одной модели в год, причём эта квота, полагает он, будет общей для всех импортёров страны.

Хотя эти требования касаются только юрлиц, их последствия могут ощутить и обычные покупатели. По словам Вариводы, у дилеров возникнут дополнительные затраты, которые они, вероятнее всего, заложат в итоговую стоимость автомобилей в салонах.

Кто может оказаться в выигрыше?

Как заявил эксперт, в первую очередь отмена «упрощёнки» играет на руку отечественному производителю — заводу «БелДЖИ». Также в выигрыше, по его мнению, окажутся крупные импортёры, которые и раньше несли расходы на получение дорогих сертификатов. Для остальных же, включая многие китайские бренды, это станет стимулом либо вкладываться в полную сертификацию, либо пытаться как-то втиснуться в мизерную квоту, предположил глава БАА.

Напомним, новые правила для автомобилей с ДВС и гибридов вступят в силу с 10 августа 2025 года. Для «электричек» и последовательных гибридов всё изменится 1 января 2026-го.

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