«БЕЛДЖИ» пообещала белорусам льготный кредит на свой первый гибрид X80. Цена вопроса?

Опубликовано: 26.09.2025 10:49 , Обновлено: 26.09.2025

Компания "БЕЛДЖИ" представила свой первый гибридный кроссовер BELGEE X80 PHEV - его продажи официально стартовали 25 сентября. Производитель озвучил стоимость новой модели, а также пообещал белорусским покупателям возможность приобрести её в кредит, причём на льготных условиях. Узнали подробности.

Особенностью модели BELGEE X80 стало то, что это последовательно-параллельный гибрид, то есть работающий на бензине двигатель внутреннего сгорания способен не только подзаряжать электромотор, но и при необходимости подключаться для привода колёс наравне с электромотором.

“Это позволяет получить от автомобиля максимум отдачи в любых ситуациях при минимальном расходе топлива”, - объяснили преимущества такого типа гибридов в компании, отметив, что паспортный расход модели при работе в таком смешанном цикле составляет не более 6,2 литра на 100 км .

Основные подкапотные технические характеристики BELGEE X80:

электродвигатель мощностью 218 л.с.,

батарея емкостью 18,4 кВт*ч,

бензиновый мотор мощностью 99 л.с. на 1,5 литра и с 4 цилиндрами.

Сама модель в продажу поступила в единственной комплектации Max, куда уже включены такие востребованные у водителей опции, как контроль мертвых зон, интеллектуальный круиз-контроль, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, обогрев и вентиляция сидений, обогрев руля и лобового стекла и некоторые другие.

Стоимость модели на старте продаж составила 89 900 рублей , что автоматически сделало её самой дорогостоящей в линейке белорусско-китайского производителя. Впрочем, компания пообещала сделать её более доступной для покупателей за счёт льготного кредита, а также возможности использовать программу “Трейд-ин”.

Ставку по кредиту в компании пообещали от 9,25% годовых, но оформить авто на таких условиях можно будет лишь при условии внесения первоначального взноса не менее 25% от стоимости. То есть чтобы взять новую BELGEE X80 PHEV в салоне в кредит на 10 лет потенциальному покупателю нужно иметь в кармане не менее 22,5 тыс. рублей.

Что же до программы “Трейд-ин”, то в компании пообещали участникам дополнительную выгоду в 2000 рублей, если же на взаимозачёт сдавать автомобиль марки Geely или BELGEE - даже больше, до 3000 рублей. При оплате машины за собственные средства выгода по “Трейд-ину” составит 2500 рублей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом стало известно, что завод “БЕЛДЖИ” в Борисове, который выпускает автомобили марки Geely и Belgee, отказался от серийного производства модели BELGEE eX50, которая позиционировалась производителем как “первый белорусский электромобиль”. Директор предприятия Геннадий Свидерский назвал запуск этой серии “слишком дорогим” и рассказал, какие автоновинки в ближайшее время всё же стоит ждать белорусам.

«БЕЛДЖИ» отказался от выпуска «слишком дорогого» первого белорусского электромобиля