Участковый объяснил, когда белорусам после «инцидента с авто» на парковке вызывать ГАИ, а когда — милицию

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Опубликовано: 04.02.2025 16:05 , Обновлено: 04.02.2025

Старший участковый инспектор милиции ООПП Ганцевичского РОВД Андрей Занько рассказал, как быть в ситуации, когда с вашим автомобилем на парковке произошёл неприятный инцидент. В частности, речь идёт о сколах, царапинах и вмятинах — будь то случайных или преднамеренных.

По словам участкового, царапины, сколы и вмятины на припаркованной во дворе машине – один из самых неприятных сюрпризов для водителей. Те, к слову, сами признаются, мол, не заметили и совершенно случайно задели соседнее авто. Также нередки случаи, когда белорусы банально не хотят заниматься оформлением такого повреждения и уезжают, отметил эксперт.

Тем не менее, если машина пострадала от другого движущегося транспортного средства, считается, что это полноценное ДТП, хоть и на парковке. А вот если ваш автомобиль случайно ударили дверью, когда другой водитель припарковался и просто выходил, это не ДТП, а причинение ущерба, уточнил милиционер. По его словам, “в любом случае” нужно позвонить по номеру 102 и сообщить о случившемся.

“На место происшествия приедут сотрудники милиции, которые зафиксируют повреждения и условия их образования, проведут проверку, после чего решение о возмещении ущерба решается в судебном порядке”, — добавил Андрей Занько.

Между тем иногда повреждение авто трактуется как административное правонарушение. Такие деяния совершаются, как правило, из мести, ревности, зависти, личной неприязни и по другим мотивам. Почти во всех случаях виновные находятся в нетрезвом состоянии, заверили в милиции.

В этом случае их действия квалифицируются по статье 11.3 КоАП РБ (умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере). Санкция данной статьи предусматривает штраф до 30 БВ (1260 рублей).

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Когда обязательно нужно вызвать ГАИ?

Если при выезде с парковки сосед задел стоявшую рядом машину и уехал, это в корне неверная тактика действий, заверил участковый. Он добавил: в случае совершения даже незначительного ДТП, если на месте находится лишь один участник дорожного движения, нужно вызвать ГАИ, при этом не перемещать транспорт и дожидаться инспекторов.

“В таких ситуациях необходимо включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (в городе на расстоянии более 15 метров, за его пределами – 40 метров). Если есть пострадавшие, им следует оказать необходимую помощь: вызвать скорую, сообщить в милицию и ждать приезда сотрудников ГАИ”, — отметил Андрей Занько.

В случае оставления места ДТП водителю выпишут “административку” по ч.2 ст.18.16 КоАП РБ и накажут штрафом от 5 до 25 БВ (от 210 до 1050 рублей), или лишат прав сроком до 2 лет. Если же в результате аварии были причинены телесные повреждения людям и водитель заведомо оставил потерпевшего в опасности, ему может грозить “уголовка”. В таком случае наказанием может служить арест или лишение свободы до 3 лет со штрафом.

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Когда разрешено покинуть место ДТП?

Исключением, когда можно оставить место ДТП, является ситуация, при которой пострадавшему невозможно оказать помощь на месте или вызвать скорую. В этом случае водитель может уехать для спасения жизни и здоровья потерпевшего, предварительно зафиксировав в присутствии очевидцев положение своего автомобиля, следы и предметы, относящиеся к ДТП.

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