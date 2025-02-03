На дороге встретили «учителя»? Адвокат рассказал белорусам, что ему грозит

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Опубликовано: 03.02.2025 14:12 , Обновлено: 03.02.2025

На белорусских дорогах нередко встречаются водители, которые имеют свою особую трактовку ПДД. Когда же их эго задето, по их мнению, «неправильным» применением норм ПДД со стороны других участников дорожного движения, они начинают «обучать» таких водителей «правильному», на их взгляд, трактованию ПДД.

Такие «учителя» любят подрезать, обгонять, опережать, резко тормозить перед «обидчиком», демонстрируя своё превосходство. При этом они наверняка отдают себе отчёт, что такое поведение создаёт аварийную обстановку и несёт угрозу другим участникам дорожного движения.

Между тем, подпункт 91.5 ПДД РБ прямо запрещает водителю резко тормозить, если это не требуется для предотвращения ДТП. А пункт 59 ПДД РБ обязывает водителя при перестроении уступать дорогу попутным транспортным средствам, не меняя направления их движения.

Как отметил белорусский адвокат, за создание аварийной обстановки «учителям» грозит ответственность по ч. 12 ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь. Она предусматривает штраф от 5 до 20 базовых величин (от 210 до 840 рублей) с лишением водительских прав на срок до двух лет или без лишения. По словам адвоката, на практике за такие грубые нарушения ПДД следует суровое наказание — близкое к максимальному штрафу, а срок лишения прав составляет 15-20 месяцев.

Если же «учитель» выходит из машины, начинает вести себя агрессивно, угрожать, стучать по машине и наносить удары, то его действия могут квалифицировать уже по статье 339 УК РБ («Хулиганство»). И здесь, помимо административной ответственности, нарушителю грозит уголовная, вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет (в зависимости от тяжести последствий, причинённого ущерба и применения оружия).

Отдельно адвокат остановился на случаях, когда водители, двигаясь по трассе или МКАД в левой полосе, начинают моргать фарами, требуя уступить дорогу. Такие действия, по мнению юриста, также являются созданием аварийной обстановки, поскольку вынуждают водителя, которому «моргают», менять направление движения. За это нарушение предусмотрена ответственность по ч. 12 ст. 18.13 КоАП РБ.

«В наше время высоких технологий практически в каждом автомобиле установлен видеорегистратор, с помощью которого легко и непринуждённо можно доказать любой из фактов», — отметил адвокат.

Юрист напомнил, что согласно ПДД, на дорогах нужно быть корректными и взаимовежливыми, не создавать препятствий и опасности для дорожного движения.

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