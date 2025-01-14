ГАИ анонсировала синюю разметку на дорогах Беларуси. Что будет означать?

Опубликовано: 14.01.2025 12:04 , Обновлено: 15.01.2025

Столичная Госавтоинспекция анонсировала новую экспериментальную разметку, которая уже в этом году может появиться на дорогах. Сначала на отдельных участках в Минске, а если эксперимент оправдает себя - и на улицах других белорусских городов. Новация точно не останется не замеченной - разметка будет непривычного для глаза белорусских автомобилистов и пешеходов синего цвета.

Новую цветовую окраску может получить разметка 1.8, которая, согласно действующим Правилам дорожного движения (ПДД) в Беларуси обозначает границы между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части дороги (на перекрестках, пересечениях дорог в разных уровнях, в зоне остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, на прочих объектах).

Горизонтальная дорожная разметка 1.8 согласно ПДД РБ

Такой разметкой синего цвета планируют помечать зоны платной парковки в Минске, сообщил госагентству “Минск-Новости” начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич. По его словам, решение о применении экспериментальной синей разметки Госавтоиспекция уже согласовала и планирует начать уже в новом “разметочном сезоне”, то есть с приходом весны.

“Синяя разметка помогает водителям ориентироваться в зоне платных и бесплатных парковок, даже когда дорожный знак остался позади, а также напоминает, что за стоянку в этой зоне необходимо произвести оплату”, - пояснил суть эксперимента Бабич.

Отметим, что аналогичным образом зоны платной парковки помечают и в некоторых других странах, например, в соседней России к этой практике перешли в прошлом году.

Ранее Telegraf.news рассказал о ходе другого эксперимента, который ГАИ проводит на кольцевой дороге в Минске. Там прошлой осенью появились загадочные стрелки на полосах движения автомобилей.

В Минске прошел месяц эксперимента с новой дорожной разметкой. Что означают стрелки и когда по всей Беларуси?

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