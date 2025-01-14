Telegraf.news
ru

ГАИ анонсировала синюю разметку на дорогах Беларуси. Что будет означать?

ГАИ анонсировала синюю разметку на дорогах Беларуси. Что будет означать?
Подпишитесь на Телеграф:

Столичная Госавтоинспекция анонсировала новую экспериментальную разметку, которая уже в этом году может появиться на дорогах. Сначала на отдельных участках в Минске, а если эксперимент оправдает себя - и на улицах других белорусских городов. Новация точно не останется не замеченной - разметка будет непривычного для глаза белорусских автомобилистов и пешеходов синего цвета.

Новую цветовую окраску может получить разметка 1.8, которая, согласно действующим Правилам дорожного движения (ПДД) в Беларуси обозначает границы между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части дороги (на перекрестках, пересечениях дорог в разных уровнях, в зоне остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, на прочих объектах).

Горизонтальная дорожная разметка 1.8 согласно ПДД РБ
Горизонтальная дорожная разметка 1.8 согласно ПДД РБ

Такой разметкой синего цвета планируют помечать зоны платной парковки в Минске, сообщил госагентству “Минск-Новости” начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич. По его словам, решение о применении экспериментальной синей разметки Госавтоиспекция уже согласовала и планирует начать уже в новом “разметочном сезоне”, то есть с приходом весны.

“Синяя разметка помогает водителям ориентироваться в зоне платных и бесплатных парковок, даже когда дорожный знак остался позади, а также напоминает, что за стоянку в этой зоне необходимо произвести оплату”, - пояснил суть эксперимента Бабич.

Отметим, что аналогичным образом зоны платной парковки помечают и в некоторых других странах, например, в соседней России к этой практике перешли в прошлом году.

Ранее Telegraf.news рассказал о ходе другого эксперимента, который ГАИ проводит на кольцевой дороге в Минске. Там прошлой осенью появились загадочные стрелки на полосах движения автомобилей.

В Минске прошел месяц эксперимента с новой дорожной разметкой. Что означают стрелки и когда по всей Беларуси?

[totalpoll id=“973845”]

Темы: