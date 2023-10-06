У половины машин - одна проблема. В "Белтехосмотре" назвали главное, что должны исправить белорусы перед визитом на станцию
В "Белтехосмотре" сообщили, что среди всех машин, приехавших на техосмотр с января по сентябрь 2023 года, 14,3% (200 763) не прошли проверку из-за различных неисправностей. Что совсем немного. С другой стороны, почти у половины таких авто была одна схожая проблема.
Согласно данным госпредприятия, самые частые проблемы, по которым авто не проходили техосмотр были такие:
- 46,9% – неисправность тормозной системы;
- 21,5% – проблемы со световыми приборами;
- около 5% – несоответствия двигателя и его систем, рулевого управления, комплектности.
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В УП «Белтехосмотр» похвалились, что за сентябрь 2023 года выдали 143 376 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, “что на 61% больше данного показателя за аналогичный период 2022 года”. При этом за период с января по сентябрь рост количества выданных допусков составил 14,8%.
Ранее Телеграф писал, что в начале сентября “Белтехосмотр” вдруг заявил, что теперь наличие пройденного техосмотра у транспортных средств на дорогах страны контролируют не только датчики контроля скорости и камеры средней скорости, но и камеры мониторинга дорожной обстановки.
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