У половины машин - одна проблема. В "Белтехосмотре" назвали главное, что должны исправить белорусы перед визитом на станцию

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.10.2023 19:46 , Обновлено: 06.10.2023

В "Белтехосмотре" сообщили, что среди всех машин, приехавших на техосмотр с января по сентябрь 2023 года, 14,3% (200 763) не прошли проверку из-за различных неисправностей. Что совсем немного. С другой стороны, почти у половины таких авто была одна схожая проблема.

Согласно данным госпредприятия, самые частые проблемы, по которым авто не проходили техосмотр были такие:

46,9% – неисправность тормозной системы;

21,5% – проблемы со световыми приборами;

около 5% – несоответствия двигателя и его систем, рулевого управления, комплектности.

«Белтехосмотр» представил белорусам свое приложение. Что умеет?

В УП «Белтехосмотр» похвалились, что за сентябрь 2023 года выдали 143 376 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, “что на 61% больше данного показателя за аналогичный период 2022 года”. При этом за период с января по сентябрь рост количества выданных допусков составил 14,8%.

Ранее Телеграф писал, что в начале сентября “Белтехосмотр” вдруг заявил, что теперь наличие пройденного техосмотра у транспортных средств на дорогах страны контролируют не только датчики контроля скорости и камеры средней скорости, но и камеры мониторинга дорожной обстановки.

МАРТ обязал Белтехосмотр вернуть деньги. Кому?

Мы попытались разобраться, работает ли это на практике, что об этом говорят сами водители и какие штрафы за непройденный техосмотр может грозить, если нарушение зафиксирует не инспектор ГАИ, а камера фотофиксации?

Штраф до 74 рублей. Все камеры стали ловить белорусов без техосмотра?