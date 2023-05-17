МАРТ обязал Белтехосмотр вернуть деньги. Кому?

Опубликовано: 17.05.2023 13:22 , Обновлено: 17.05.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси вынесло республиканском унитарному предприятию "Белтехосмотр" официальное предупреждение, уличив его в "создании дискриминационных условий" на рынке услуг. При этом антимонопольное ведомство обязало предприятие не только изменить условия работы, но и вернуть клиентам часть денег, заработанных в 2022-2023 годах.

Вопросы у антимонопольного ведомства, как следует из текста предупреждения, опубликованного на сайте МАРТ, возникли к технологической инструкции. В этом документе устанавливаются требования к технологическому процессу проведения гостехосмотра.

Такую инструкцию разработало само предприятие “Белтехосмотр” и предоставляло её всем станциям, которые предлагали услуги техосмотра, однако, на разных условиях. Так, станции, входящие в структуру унитарного предприятия, получали эту инструкцию бесплатно, а все остальные - за деньги.

В МАРТ расценили это как дискриминацию и обязали “Белтехосмотр” вместо продажи собственной готовой инструкции бесплатно определить порядок ее наполнения. Так у любой станции техосмотра будет возможность самостоятельно разработать собственную инструкцию.

Что касается инструкции, разработанной “Белтехосмотром”, то в МАРТ предложили рассматривать её как “дополнительную услугу” и предоставлять её “всем потребителям на условиях, исключающих дискриминационные”. То есть “Белтехосмотру” придётся либо предоставлять её всем бесплатно, либо взимать плату и с собственных станций.

Всем диагностическим станциям, которые в 2022-2023 году заплатили “Белтехосмотру” за разработку технологической инструкции, МАРТ потребовал деньги вернуть и отчитаться об этом до 1 июля.

Техосмотр в Беларуси в 2023 году ужесточили. Ржавые машины можно, а что нельзя?

Напомним, в 2023 году, после вступления в силу изменений в Закон «О дорожном движении», в Беларуси ужесточили правила прохождения техосмотра. Однако, для автомобилистов появились и некоторые послабления. В частности, для прохождения техосмотра на диагностическую станцию можно теперь не брать медицинскую справку, а авто перед техосмотром теперь не обязательно красить - пройдёт и со ржавчиной, и с наклейками и рекламой на кузове.