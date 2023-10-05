«Белтехосмотр» представил белорусам свое приложение. Что умеет?

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Опубликовано: 05.10.2023 15:15 , Обновлено: 05.10.2023

«Белтехосмотр», 5 октября, выпустил мобильное приложение. По словам создателей, с его помощью автомобилист сможет сделать ряд действий, не выходя из дома.

Пользоваться новым приложением «GTO.BY» не сложно, заверяют создатели. Теперь с помощью него, по словам «Белтехосмотра», водитель можетзапланировать прохождение гостехосмотра в удобный день и удобное время, оплатить услуги и административные процедуры, проверить срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и др.

[info_b]Само приложение можно скачать в официальном магазине Android-приложений Google Play. [/info_b]

Кроме того, по словам гендиректора «Белтехосмотр» Юрия Ленчевского, предприятие взяло в работу идею выдавать разрешения на участие в дорожном движении в электронном виде, что намного бы упростило некоторые нюансы. Однако этого, как уточнил Ленчевский, можно будет достигнуть только после изменения законодательства.

[info_b]Переход на электронное оформление документов отражен в государственной программе «Транспортный комплекс» до 2025 года.[/info_b]

Ранее Телеграф писал о том, что в Беларуси теперь наличие пройденного техосмотра у транспортных средств на дорогах страны контролируют не только датчики контроля скорости и камеры средней скорости, но и камеры мониторинга дорожной обстановки.

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[info_b]После такой информации «Белтехосмотр» сообщил, что в стране был зафиксирован всплеск автомобилистов к техосмотру. За сентябрь предприятие выдало 143.376 разрешений на допуск ТС к участию в дорожном движении. Это на 61% больше показателя за аналогичный период прошлого года.[/info_b]