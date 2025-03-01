Опубликовано: 01.03.2025 11:10 , Обновлено: 01.03.2025

С наступлением весны минские дорожники решили приступить к ремонту дорог, нанесении разметки, уборке улиц и, конечно же, устранении ям. Об этом рассказали представители «Горремавтодора» и «СМЭП Мингорисполкома». Как оказалось, у дорожников есть свой секретный план борьбы с весенними потопами — с поэтичным названием «Посейдон».

Как сообщил заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Артём Ганчар, в первую очередь, будут ремонтировать те участки, где требуется полная замена асфальта.

К середине марта специалисты должны окончательно сформировать список улиц, подлежащих ремонту. С большой вероятностью, полная замена асфальта будет проводиться на участках:

Смиловичского тракта

Сырокомли

Якуба Коласа

Яна Чечота

Семашко

Могилёвской

Ваупшасова

Карбышева

проспекта Машерова

проспекта Пушкина

на отдельных участках МКАД.

Также, по словам Ганчара, в планах — продлить срок службы дорожного покрытия. Для этого будут заделывать трещины и наносить защитные слои. Такие работы, предположительно, пройдут на улицах Малинина, Одинцова, Руссиянова, Некрасова и, возможно, на некоторых других.

Особое внимание решили уделить устранению ям и колейности, особенно на остановках общественного транспорта. Кроме того, дорожники собрались обратить внимание на тротуары.

Как отметил Артём Ганчар, благодаря более мягкой зиме и большому объёму работ, выполненному в прошлом году, ям на дорогах стало меньше. Но службы готовы к работе в круглосуточном режиме.

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А ещё, по его словам, «Горремавтодор» будет активно чистить ливневые канализации и убирать песок с мусором, оставшиеся после зимы.

«Основной упор, естественно, будет сделан на места, которые были подвержены подтоплению. У нас есть план „Посейдон“, в соответствии с которым мы работаем по этим точкам», — рассказал он.

В течение трёх лет планируется заменить более 600 старых и неприглядных остановочных навесов на остановках общественного транспорта. Эти работы постараются совместить с ремонтом дорог, чтобы делать всё комплексно.

Директор КУП «СМЭП Мингорисполкома» Вячеслав Савич сообщил, что долю разметки в столице, нанесённой пластиком (более долговечным материалом), хотят увеличить до 43%.

В прошлом году эта доля составила 33,6%.

Также «СМЭП Мингорисполкома» запланировало установку и замену «более 3500 метров дорожных ограждений и дорожных знаков».

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Работы по нанесению разметки дорожники собрались начать, как только позволит погода (температура воздуха должна быть +5 градусов и выше) и коммунальщики очистят улицы от соли и реагентов. В первую очередь разметку хотят нанести в центре города (к 9 мая), а затем — в спальных районах.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Мингорисполком называл несколько иные улицы, где дорожники запланировали полную смену покрытия.

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