В Мингорисполкоме назвали 10 улиц, где решили полностью заменить дорожное покрытие в 2025 году

Опубликовано: 11.02.2025 15:14 , Обновлено: 11.02.2025

В Минске в 2025 году планируют полностью заменить дорожное покрытие на площади 1,4 млн квадратных метра. Под замену дорожного полотна, согласно планам городских властей, попадут 10 столичных улиц, а также участки столичной кольцевой (МКАД) и Смиловичского тракта.

Как рассказал генеральный директор предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома» Максим Белоус в эфире на «Радио-Минск», в этом году по три-четыре улицы в каждом районе Минска планируют отремонтировать полностью на всю ширину покрытия.

Он также уточнил, что в списке на полную замену дорожного покрытия значатся участки Смиловичского тракта, Минской кольцевой дороги и такие улицы как:

проспект Дзержинского, 2. улица Маяковского, 3. улица Прушинских, 4. улица В. Сырокомли, 5. улица Громова, 6. улица Свердлова, 7. улица Ташкентской, 8. улица Карбышева, 9. улица Будённого, 10. улица Переходной.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси рассказало о том, какие автомобильные трассы в Беларуси будут реконструированы и введены в эксплуатацию в ближайшие 2 года.

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