"Они не критичны" - Дорожники назвали сроки "стабилизации ситуации" с пробками в Минске

Опубликовано: 13.02.2025 15:51 , Обновлено: 13.02.2025

На государственном предприятии "Гордорстрой" 13 февраля рассказали, когда минчанам стоит ждать "стабилизации ситуации" с пробками на дорогах столицы. Напомним, последние четыре дня автомобилисты утром и вечером сталкивались с серьезными заторами в центре Минска из-за закрытого на ремонт путепровода.

Директор “Гордорстроя” Сергей Панев признал, что пробки на дорогах столицы есть. “Но они не критичны для функционирования городских служб. В часы пик, утром и вечером, конечно, движение затрудняется, но ГАИ продолжает работать над регулировкой транспортных потоков. В течение максимум месяца мы ожидаем стабилизации ситуации, войдем в нормальный режим работы”, - пообещал он.

Он утверждает, что минчане уже адаптируются к изменениям в движении из-за ремонта: выбирают альтернативные маршруты и пользуются различными источниками, чтобы узнать о пробках (Telegram-каналы ГАИ и Минтранса, сервис “Яндекс. Навигатор”).

“Мы постоянно мониторим всю систему пассажиропотока, в случае необходимости будут применяться корректирующие меры”, - [link href=“https://belta.by/regions/view/zakrytie-puteprovoda-v-minske-vyzvalo-transportnyj-kollaps-kogda-situatsija-uluchshitsja-695621-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] Панева госагентство БелТА. Что за меры, он не уточнил.

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Также глава “Гордорстроя” пообещал держать под контролем работу общественного транспорта в Минске, сказав, что пока “серьезных изменений” в графике не требуется.

“Если у горожан возникают вопросы или предложения по организации движения, они могут обратиться к нам через наш сайт. Пока таких обращений не поступало”, - утверждает Панев.

По его словам, сейчас увеличилась нагрузка на первое транспортное кольцо. “Мы обратили внимание, что пошло перераспределение, больше едут через Немигу, на Маяковского, на Могилевскую, Партизанский проспект также в какой-то части задействован, люди понимают, что нужно искать объезды”, - рассказал директор предприятия.

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Кроме того, он сообщил, что капитальный ремонт путепровода между пр. Независимости и ул. Московской запланировали завершить к Новому году, то есть к самому концу 2025-го. Тогда же, по планам, откроют движение по обновленному мосту.

Ранее Telegraf.news писал, что госпредприятие “Минсктранс” предупредило об изменении расписания движения 7 автобусов и 5 троллейбусов из-за капитального ремонта этого путепровода. По новому расписанию транспорт начал ходить 8 февраля.

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