Трое жителей Гродно попытались купить премиум-авто из Китая через Instagram. А стали фигурантами уголовного дела

Опубликовано: 30.07.2024 16:37 , Обновлено: 30.07.2024

В Следственном комитете Беларуси (СК) рассказали подробности уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере, фигурантами которого уже стали трое жителей Гродно. Все они пытались купить премиум-авто из Китая через Instagram, но в результате остались и без авто, и без десятков тысяч рублей, уплаченных за несостоявшуюся сделку.

Во всех трёх случаях схема обмана была одинаковой: потенциальные покупатели находили через Instagram интернет-магазин “logran.trade.auto”, который предлагал приобрести авто на выгодных условиях. Оказалось, что это - один из тех фейковых магазинов, о которых белорусов регулярно предупреждают правоохранительные органы.

Примечательно, что с “продавцами” все мужчины общались исключительно дистанционно и, как отметили в СК, “повелись на шикарную картинку” - выставленных в профиле “магазина” красивых фотографий современных авто, “исключительно положительных” отзывов клиентов и заочного общения с услужливыми менеджерами оказалось достаточно для того, чтобы мужчины перевели на банковский счёт мошенников огромные суммы - каждый потерял в итоге более чем по 70 тыс. рублей .

Перед заключением “сделки” мужчины получали образец договора купли-продажи в электронном виде, в котором были прописаны обязанности обеих сторон, а также условия транспортировки автомобиля, который “продавец” обещал доставить “в ближайшее время”.

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Предполагалось, что переведённая сумма - это лишь часть средств непосредственно за авто, а вторую часть суммы - оплату за транспортировку и прочие расходы магазина - покупатель по документам должен был перечислить после передачи ему машины. Однако, по понятным причинам, до этого не доходило.

“Ещё 10 дней киберпреступники обманывали покупателя, придумывая даты поставки долгожданного авто, а после перестали выходить на связь” - рассказала официальный представитель Управления СК по Гродненской области Инна Позняк.

В СК уже возбудили уголовные дела по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Однако оперативники до сих пор не установили личности тех, кто причастен к этому преступлению. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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Более того, следователи полагают, что обманутых таким образом покупателей может быть больше, поэтому призвали тех, кто также пострадал от мошенников их лжемагазина “logran.trade.auto” обращаться по следующим телефонам:

в оперативно-дежурную службу Управления СК по Гродненской области - (80152) 72-40-40, (+37533) 685-16-68,

на линию “102”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как распознать “липовый” интернет-магазин и не попасться на уловки кибермошенников. Для этого необходимо не только читать отзывы (причём не только положительные), но и тщательно проверять данные о продавце и даже обращать внимание на способы оплаты, которые предлагает магазин.

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