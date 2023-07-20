«Купи 1 товар, а получи 0» — В милиции предупредили белорусов об «акциях» от магазинов в Instagram. Как не попасться?

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Опубликовано: 20.07.2023 12:21 , Обновлено: 20.07.2023

В милиции отметили, что в Беларуси продолжают регистрировать случаи, когда люди верят заманчивым предложениям, попадаются на уловки мошенников и лишаются денег. Но есть способы, как этого можно избежать.

В УВД обратилась женщина. Она рассказала, что нашла в Instagram магазин с большим ассортиментом обуви. Доверие вызвало то, что у аккаунта было много подписчиков и действовали акции.

Девушка связалась с продавцом, чтобы узнать о способе доставки и согласилась внести предоплату - 565 рублей.

После того, как она перевела деньги, собеседник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

«Купи 1 товар, а получи 0», - так описали случившееся в милиции.

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Как не попасться на “липовый” интернет-магазин?

Проверьте данные о продавце На главной странице должно быть что-то, типа разделов: «О нас», «Контакты», на которых можно ознакомиться с информацией о поставщике. Среди важных сведений, как правило, выделяются адрес магазина и контакты для обратной связи. Ответственная организация нацелена на общение с покупателями, открыта для вопросов и пожеланий. Если магазин не предоставляет таких данных, его владельца можно заподозрить в нечестной торговле.

[info_b]Если вы нашли магазин в Instagrame и сомневаетесь, что это не мошенники, вы можете:

Погуглить, есть ли у них интернет-сайт. Написать в Direct и попросить показать документы, что магазин действительно существует. А после проверить его подлинность. Поискать в Интернете, есть ли жалобы на аккаунт магазина.

Также стоит насторожится, если у вас попросили 100% предоплату.

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Способы оплаты Чтобы осуществить покупку через Интернет, выберите наиболее приемлемый и безопасный способ оплаты. Для подстраховки желательно, чтобы их было несколько:

перевод на расчетный счет в банке является приоритетным, такая операция законна и дает возможность удостовериться в надежности организации;

распространенный способ оплаты на банковскую карту может заключать в себе риски: не исключено, что карта открыта на подставное лицо, а магазин исчезнет сразу после получения денег;

одним из на первый взгляд безопасных способов оплаты является наложенный платеж. Но дело в том, что до оплаты адресат не имеет права забрать и проверить посылку. В ней может оказаться бракованная вещь, а то и вовсе пустышка. Согласно почтовым правилам оплаченная посылка не принимается назад и деньги не возвращаются.

Отзывы покупателей Прежде чем сделать окончательный выбор магазина, не лишним будет ознакомиться с аналогичным опытом других людей. Сделать это можно на специальных форумах, социальных сетях и блогах. Главное, чтобы это были сторонние площадки с комментариями незаинтересованных в продажах пользователей. Не стоит доверять увлекательным рассказам клиентов, размещенным на сайте онлайн-магазина в разделе «Отзывы».

«Видимость» сайта в поисковых системах Если сайт магазина появляется только в контекстной рекламе, это не есть хорошо. Первым делом нужно найти понравившийся сайт в поисковике, и если он не занимает лидирующих позиций (то есть его нет ну хотя бы на 2-3-й страницах выдачи), это должно вас насторожить.

Стоит ли верить счетчикам? На многих Интернет-магазинах можно увидеть данные о количестве посетителей. Их предоставляют специальные счетчики с целью показать, что площадка активна, пользуется спросом. Однако сегодня существует множество программ, с помощью которых число посетителей можно «накрутить».

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