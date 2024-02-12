Почему дешёвые китайские авто стоят в Беларуси в два раза дороже? Гендиректор «Атлант-М» объяснил

Опубликовано: 12.02.2024 09:42 , Обновлено: 12.02.2024

Генеральный директор "Атлант-М" Игорь Сукач рассказал, почему цена на дешёвые китайские автомобили в Беларуси может быть в два раза выше, чем в стране-производителе. Он дал прогноз, когда ситуация может измениться и когда белорусам ждать новых предложений автомобилей более доступного В-класса на местном рынке.

Руководитель холдинга “Атлант-М” признал, что в настоящее время на белорусском рынке фактически отсутствуют предложения в сегменте В от китайских производителей. По его словам, это во многом связано с таможенным законодательством, действующим как в самой Беларуси, так и в соседней России, а также со сложностью и стоимостью логистики.

“Если автомобиль в Китае, условно говоря, стоит 20 тыс. и вы добавляете столько же из-за разных дополнительных затрат и сборов, общая стоимость составляет 40 тыс., то есть вырастает вдвое. Когда же машина стоит 60 тыс. и к ней добавляется схожая сумма накладных расходов, получается около 80 тыс.”, - рассказал Сукач об особенностях ценообразования на импортные авто в интервью порталу Onliner.

По словам гендиректора “Атлант-М”, проценты роста стоимости в случае с дорогим и бюджетным авто - несоизмеримы.

“То есть фактически сумма, которая добавляется к стоимости автомобиля в Китае, далеко не напрямую зависит от цены самого автомобиля, и чем машина дороже, тем меньше в ее цене процент расходов на разного рода разрешительные платежи и логистику”, - заявил Сукач.

Гендиректор “Атлант-М” спрогнозировал новый виток роста автомобильного рынка в Беларуси

Он пояснил, что по белорусскому законодательству “дешевая техника возможна только тогда, когда она производится на территории Таможенного союза”. Именно поэтому гендиректор “Атлант-М” ожидает, что основные бренды, которые уже представлены на белорусском рынке, организуют собственное производство в нашей стране, а также представят новые авто из сегмента В или модели в низкоценовой категории. По его словам, после появления таких вариантов белорусский авторынок неизбежно ждёт очередной подъём.

“Это может произойти уже в конце 2024-го и точно произойдет в 2025-м”, - заверил специалист.

Сейчас же, по его словам, на белорусском рынке новых авто “достаточно хорошо представлены лишь определенные сегменты”, например, SUV’ы, то есть “городские внедорожники”, тогда как в более доступном сегменте В “предложений не так уж и много”.

“Есть Geely Emgrand, но других вариантов по доступным ценам остро не хватает. А ведь всего несколько лет назад именно этот сегмент давал основной объем продаж”, - пояснил Сукач и выразил предположение, что “в дальнейшем ситуация будет исправляться”.

Ранее Телеграф сообщил, что с 12 февраля 2024 года должны вступить в силу новые цены на обновленные модели автомобилей китайской марки Geely. В частности, в продажу должна поступить модификация одной из самых бюджетных моделей — Geely Emgrand. Вместо вариатора производитель установил на неё 6-ступенчатую коробку-автомат, что, безусловно, отразилось и на цене машины.

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