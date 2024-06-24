«Цены хорошие, но...» - Милиция предостерегла белорусов от покупки «конфиската» в одном из интернет-магазинов

Опубликовано: 24.06.2024 15:27 , Обновлено: 25.04.2025

В милиции Минской области рассказали об очередном фейковом "интернет-магазине", появившемся в социальной сети Instagram. На этот раз мошенники завлекали туда покупателей низкими ценами, объясняя их тем, что весь товар - это законно конфискованные вещи. На уловку мошенников уже попались несколько жительниц Солигорска, которые перевели преступникам в общей сложности порядка 1,5 тыс. рублей.

“Цены хорошие, но товара не существует”, - предупредили в УВД Минского облисполкома и наглядно показали, как работают мошенники.

Как пояснили милиционеры, фейковый “интернет-магазин” работает по предоплате - покупателям предлагают оформить заказ, после чего обещают составить товарно-транспортную накладную для службы доставки, а затем просят оплатить товар - просто переведя деньги на банковскую карту по указанным реквизитам через систему ЕРИП.

В милиции отметили, что во всей этой схеме присутствует три самых верных признака фальшивого “интернет-магазина”:

работа в социальной сети,

предоплата на карту,

заказ через личные сообщения

Примечательно, что несмотря на то, что по факту мошеннических действий следователи уже возбудили уголовное дело, страничка “интернет-магазина конфиската” до сих пор не заблокирована - через неё по-прежнему можно заказать “абсолютно новый” iPhone 15 Pro Max за 1,2 тыс. рублей, или пылесос Dyson за 600 рублей, или стиральную машину Samsung всего за 440 рублей. В милиции заявили, что всех этих товаров на самом деле не существует, и призвали сохранять бдительности, делая покупки через интернет.

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