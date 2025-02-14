Tesla Илона Маска стала подавать в суд на недовольных покупателей электромобилей. Так можно было?

Опубликовано: 14.02.2025 10:01 , Обновлено: 14.02.2025

В Китае компания Tesla американского миллиардера Илона Маска стала подавать в суд иски за клевету на недовольных покупателей электрокаров, которые публично критиковали и выразили свое недовольство в отношении качества приобретенных авто.

Клиенты Tesla, публично выразившие свое недовольство продукцией, должны будут выплатить производителю огромную (по китайским меркам) компенсацию за клевету, сообщило агентство Associated Press.

Издание привело в пример недавний случай, произошедший с одной китайской владелицей Tesla. Женщина публично раскритиковала качество своего авто, пожаловавшись на отказавшие тормоза. Это, по её словам, привело к аварии.

По данным агентства, Tesla подала на нее в суд за клевету, и тот обязал владелицу автомобиля выплатить компании сумму, эквивалентную 23 тыс. долларов США в качестве компенсации, а также принести публичные извинения производителю.

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При этом, как отмечает издание, сама владелица Tesla с вердиктом суда не согласилась и подала апелляцию в вышестоящий суд. По её словам, она поделилась «своими наблюдениями об автомобиле лишь как его пользователь».

Между тем, практика показывает, что китайские клиенты Tesla, которые решились подать в суд на компанию Илона Маска, обычно проигрывают, отметили журналисты AP.

Агентство также сообщило, что за последние четыре года Tesla подала в суд по меньшей мере на шесть китайских владельцев Tesla, которые столкнулись с внезапными поломками, дефектами качества или авариями и решили выйти с претензией в суд.

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Компания также подала в суд по меньшей мере на шесть блогеров за публичную критику. Из 11 вердиктов суда, оказавшихся в распоряжении AP, все были вынесены в пользу Tesla. В двух случаях проигравшие решили обжаловать приговор.

Журналисты Associated Press предположили, что такое положение дел обусловлено «мощными связями Илона Маска в Китае».

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