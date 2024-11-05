Tesla — в подарок. Под Минском выставили на продажу чёрный дом в футуристическом стиле. Сколько просят?

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Опубликовано: 05.11.2024 12:37 , Обновлено: 05.11.2024

Под Минском выставили на продажу коттедж чёрного цвета в футуристическом стиле. Продавцы заверили, что подобного строения в Беларуси не существует, поскольку дом разработан столичными дизайнерами. Интересно, что в придачу к недвижимости новый владелец получит бонус в виде электроавтомобиля Tesla Y 2021-го года выпуска. По крайней мере, так пообещали продавцы.

В описании сказано, что дом построен из “качественных материалов” и “всех современных норм строительства”, а за концепцию авторы взяли минимализм и “динамическую архитектуру”. К слову, коттедж общей площадью 306,4 кв.м. находится в 24 километрах от Минска, в деревне Новое поле, передал Интернет-портал Realt. В строении проведены необходимые коммуникации, однако чистовой отделки и мебели нет. Зато есть бонус в виде электроавтомобиля Tesla Y. Правда, его на фото почему-то не показали.

На первом этаже — жилые комнаты с гардеробом и санузлами, кухня с гостиной зоной и раздвижным порталом, а также сауна. На втором ярусе продумана установка барной зоны, холодильника, кофемашины, телевизора и всего, на что хватит фантазии. Терраса второго этажа может использоваться как зона отдыха, с запасом прочности для установки крытого бассейна или джакузи. За новый коттедж и Tesla в придачу продавцы хотят 800 тысяч долларов, или 2 миллиона 661 тысячу 520 белорусских рублей.

















































Ранее Telegraf.news писал, что в центре Минска, недалеко от станции метро “Площадь Победы”, выставили на продажу настоящую роскошь — 3-уровневую квартиру общей площадью 362 кв. м. На трёх этажах кирпичной малоэтажки расположились бассейн, хамам, сауна, русская баня, две детские, гостевая, три гардеробные, три санузла и постирочная. Кроме того, новых владельцев ждут два места в подземном паркинге.

В Минске выставили на продажу 3-уровневую квартиру с баней, сауной и бассейном. Сколько попросили?