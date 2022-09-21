Эксперты рассказали, почему роботы Tesla Optimus не смогут завоевать мир. В переносном смысле

Опубликовано: 21.09.2022 18:29 , Обновлено: 03.10.2022

Tesla готовится представить человекоподобного робота с искусственным интеллектом, который, как надеются в компании, преобразит фабрики, рабочие места и дома по всему миру. Исполнительный директор Илон Маск представит первый прототип бота Tesla Optimus на ежегодном Дне искусственного интеллекта компании 30 сентября.

Илон Маск ранее признавался в чрезмерной зависимости своих предприятий от заводских роботизированных станков и даже четыре года назад заявил, что его завод электромобилей попал в “производственный ад”, заявив, что люди лучше справляются с определенными работами. Но сейчас Tesla проводит все больше внутренних совещаний по роботам, сообщил источник, знакомый с этим вопросом, передает The Independent.

В долгосрочной перспективе, заявил Илон Маск на выступлении на TED, роботов можно было бы использовать дома, готовить ужин, подстригать газон и ухаживать за пожилыми людьми, и даже стать сексуальными партнерами в виде “приятелей” или “девушек”.

Название роботов “Оптимус” (Optimus) - это намек на могущественного и доброжелательного лидера автоботов из серии “Трансформеры”. Производство может начаться в следующем году, пообещал Илон Маск.

По мнению экспертов по робототехнике, инвесторов и аналитиков, Tesla сталкивается со скептицизмом в отношении того, что она может продемонстрировать технологические достижения, которые оправдали бы затраты на производство роботов “общего назначения”, которые бы сразу могли подойти и для фабрик, и для домов.

Чтобы добиться успеха, Tesla нужно будет показать роботов, выполняющих множество незаписанных действий, сказала Нэнси Кук, профессор инженерии человеческих систем в Университете штата Аризона. Такое доказательство могло бы способствовать росту акций Tesla, которые упали на 25% по сравнению с пиком в 2021 году.

“Если он просто заставит робота ходить или он заставит роботов танцевать, это уже сделано. Это не так уж впечатляет”, - сказала она.

Tesla не ответила на запрос The Independent, но Илон Маск в прошлом доказал неправоту скептиков, запустив рынок электромобилей и создав ракетную компанию SpaceX, хотя часто отставал от объявленного графика.

По словам Илона Маска, первоначально Optimus будет выполнять скучную или опасную работу, включая перемещение деталей по территории заводов. И признался, что его человекоподобные роботы не обладают достаточным интеллектом, чтобы ориентироваться в реальном мире без четких инструкций.

В понедельник, 19 сентября, Илон Маск написал в Твиттере, что его команда Autopilot также работает над своей версией робота Optimus.

Также Tesla активно набирает людей для работы над человекоподобными двуногими роботами - компания открыла около 20 вакансий в “Tesla Bot”, включая вакансии для проектирования ключевых частей робота, таких как “приводы”.

“Код, который вы напишете, в конечном итоге будет использоваться миллионами человекоподобных роботов по всему миру и, следовательно, будет соответствовать высоким стандартам качества”, - говорилось в одном из объявлений о вакансиях.

Джонатан Херст, технический директор Agility Robotics, компании по производству человекоподобных роботов, основанной в 2015 году, сказал, что технология “прямо сейчас начинает развиваться”. “Безусловно, важным показателем успеха будет смогут ли они зарабатывать на этом деньги”, - [link href=“https://www.independent.co.uk/tech/tesla-robot-optimus-ai-bot-b2171845.html?amp” rel=“noopener” target=“_blank”] сказал [/link] он, имея в виду усилия Tesla по созданию человекоподобных роботов.

Пока же аналитики видят больше зрелищности, чем реальный продукт. “Все это часть отвлечения людей и предоставления им следующего блестящего объекта для восхищения”, - сказал аналитик Guidehouse Insights Сэм Абуэлса.

“Инвесторы не в восторге от Optimus”, - сказал Джин Манстер, управляющий партнер венчурной компании Loup Ventures, которая владеет акциями Tesla. “Просто вероятность того, что это сработает в масштабе, настолько мала”, - сказал он, добавив, что это “бесконечно сложнее, чем самоуправляемые автомобили”.

Но Маск верит, что будущее уже наступает: “В будущем физическая работа, по сути, будет являться выбором. Если вы хотите это сделать, вы можете, но вам не нужно будет этого делать. Это будет иметь глубокие последствия для экономики, учитывая, что сама экономика на ее основополагающем уровне - это труд”.

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны РФ Шойгу заявил, что в России уже начали массово производить боевых роботов.

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