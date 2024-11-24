"Терпеть невозможно" - Минчанин возмутился парковке машин не по цвету. Комментаторы в TikTok поддержали

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Опубликовано: 24.11.2024 13:56 , Обновлено: 24.11.2024

Минчанин опубликовал в TikTok ролик, в котором возмутился, что машины на парковке в жилищном комплексе "Минск Мир" стоят не по цвету. Конечно, видео шуточное, и, к слову, многие комментаторы оценили юмор и продолжили тему.

“Это видео пойдет в чат дома. Я устал повторять, вечно говорить одно и то же на каждом собрании. Договорились же по цветам ставить машину”, - заявил мужчина.

И указал на то, что в ряд белых машин “затесалась” одна красная и одна серая. “Уважаемые соседи, нам тут жить. Давайте уже как-нибудь к порядку придем”, - добавил автор видео, написав под ним, что “этот бардак больше терпеть невозможно”.

“Все правильно! У нас частный сектор, у всех машины белые, сосед синюю купил, так мы его выселили”, - рассказала одна комментаторша.

“У нас такого нет. Все ставят по цветам, слава богу”, - похвасталась другая.

“Так еще и буквы на номерах не в алфавитном порядке… Совсем уже, ни в какие ворота”, - возмутился третий.

Впрочем, не все поняли юмор автора ролика: “Это, конечно, рай для глаз перфекциониста, но скажите зачем”.

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“Все! Решила, постановила: завтра все выходим на субботник и красим все [машины] в белый! Хотя бы первые ряды”, - взяла инициативу в свои руки еще одна пользовательница TikTok.

“А если моя машина днем зеленая, а ночью серая, ее перегонять еще придется?” - спросил кто-то в комментариях. И автор видео ответил: “Вам в перламутровый ряд. Я не понимаю, для кого цветогаммовый чат создавали? Давайте ответственнее”.

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“Седан к седану, кроссовер к кроссоверу”, - предложил еще один принцип расстановки машин на парковке юзер TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники Госавтоинспекции напомнили белорусам о штрафе в размере двух базовых (сейчас это 80 рублей) за стоянку на местах для инвалидов. В ответ на это пользователи TikTok призвали инспекторов чаще проводить рейды и наказывать нерадивых водителей.

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