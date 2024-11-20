"Дело не в штрафе, а в человечности" — ГАИ пригрозила белорусам 80 рублями наказания. Те предложили почаще проводить рейды

Опубликовано: 20.11.2024 15:57 , Обновлено: 20.11.2024

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили белорусам о штрафе в размере двух базовых (на сегодняшний день это 80 рублей) за стоянку на местах для инвалидов. В ответ на это пользователи TikTok призвали инспекторов чаще проводить рейды и наказывать нерадивых водителей, т.к. проблема весьма распространённая.

В дорожном ведомстве напомнили: специально обозначенная территория предназначена сугубо для людей с ограниченными возможностями I, II и III группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также для тех, кто их перевозит.

Помимо этого, специальные места шире, чем обычные, и располагаются гораздо ближе ко входу в магазин, поликлинику или другое здание. Сделали это, естественно, для того, чтобы сократить путь человеку с инвалидностью. Однако, по словам инспекторов, многие автомобилисты, не имея ограничений по здоровью, “занимают эти места сознательно”, игнорируя ПДД и “моральные принципы”.

“Так делать нельзя. Предусмотрена административная ответственность. Для того, чтобы законно стоять на месте, предназначенном для инвалидов, наличие на автомобиле опознавательного знака “Инвалид” обязательно. При отсутствии специального обозначения инспектор вправе произвести принудительную эвакуацию транспортного средства”, — отметили в ГАИ Беларуси.

При этом в ведомстве добавили, что сама по себе наклейка не даёт права парковаться на местах для инвалидов. За подобное нарушение сотрудники дорожной милиции выпишут штраф в размере 2 БВ, однако, по их словам, “дело не в штрафе, а в человечности”.

“А теперь, пожалуйста, делайте чаще рейды по стоянкам возле торговых ТЦ! У нас так возле одного только 5 мест, а стоят там далеко не они! То такси, то посетители кафе…” — призвал усилить контроль за соблюдением правил один из белорусов. Другой добавил: “Почаще проверяйте такие стоянки!”

“Штраф максимальный давать нужно, и за парковку в месте зарядки электромобилей — тоже”, — предложил ещё один пользователь видеоплатформы. Другой с ним согласился: “Надо 20 базовых, а не 2 давать. И ставить ровно будут те, кому действительно это положено”.

“Из принципа не ставлю авто на таких местах… Лучше стану за 100 метров”, — поделился личным опытом ещё один белорус.

Ранее Telegraf.news писал, что милиция Минска в своём официальном TikTok-аккаунте опубликовала видео, в котором рассказала о многочисленных жалобах владельцев авто. Причина недовольства заключается в том, что недобросовестные водители ослепляют светом встречных фар других участников дорожного движения. В ответ на это белорусы попросили убрать “этот колхоз” с дорог, имея ввиду светодиодные лампочки, которые в большинстве случаев являются причиной данной проблемы.

«Займитесь ими» — Белорусы попросили ГАИ убрать с дорог «этот колхоз»