"Напротив штрафстоянка, совпадение?" - Минчанам показали микрорайон, где "каждый день" эвакуаторы забирают машины

🎥 Видео

Опубликовано: 22.11.2024 10:12 , Обновлено: 22.11.2024

Белорусский автоблогер, который публикует свои ролики в TikTok под ником 001by, рассказал о микрорайоне Минска, где, по его словам, "каждый день" эвакуаторы забирают машины. Речь о многофункциональном комплексе "Минск-Мир".

“Минск-Мир - каждый день машины вот эти просто берут и эвакуируют”, - рассказал автор видео, который и сам оказался в числе таких “счастливчиков”.

По словам мужчины, владельцам авто дают “буквально две минуты” на то, чтобы убрать неправильно припаркованную машину.

“Потом всё”, - отметил автор ролика и продемонстрировал очередной автомобиль, который уже успели погрузить на эвакуатор.

Комментаторы под видео пожаловались на то, что парковочных мест в этом районе “катастрофически мало” на то количество людей, которые там проживают, из-за чего водителям якобы и приходится оставлять машину “где получится”.

“В каждом доме по 300 квартир, а их три и двадцать парковочных мест на 900 квартир. Красота”, - прокомментировал один из зрителей.

Однако, нашлись и те, кто описал проблему с другой точки зрения:

“Парковка через дорогу пустая. Просто кому-то лень прогуляться”, - отметил один из зрителей.

Ещё один зритель нашёл совсем иное объяснение тому, почему в “Минск-Мире” эвакуаторы практически “прописались на ПМЖ”.

“Напротив штрафстоянка, совпадение?” -задал риторический вопрос комментатор.

Что делать, если машину забрали на штрафстоянку?

Если вы вдруг не обнаружили свой автомобиль, там где его оставили, в первую очередь следует позвонить в Госавтоиснспекцию или в милицию по телефону 102. Там можно уточнить, проводилась ли эвакуация вашего авто, а если этот так, то на какую штрафстоянку его увезли.

Постарайтесь как можно скорее забрать машину: если автомобиль эвакуировали днём, сделать это нужно до 17:00, чтобы его не переместили на круглосуточную площадку - обойдется в разы дороже.

Ранее Telegraf.news рассказывал о разных случаях принудительной эвакуации авто, которые практикует белорусская Госавтоинспекция. Авто могут эвакуировать не только в случае, если оно мешает другому транспорту, но если водитель припарковался в не предназначенном для этого месте, например, на обозначенной стоянке для инвалидов или на месте, выделенном для зарядки электромобилей.

Новость Телеграф

Кроме того, ГАИ регулярно устраивает по дворам белорусских городов рейды “Автохлам”. В ходе них инспекторы вычисляют машины, которые не эксплуатируются владельцами более полугода со дня истечения срока действия сертификата техосмотра. Такой транспорт инспекторы по закону имеют право признать “брошенным” и эвакуировать. То есть под эту категорию могут попасть даже те автомобили, которые поставили “на прикол” на зимовку во дворе многоэтажки, если у них нет техосмотра.

В ГАИ предупредили белорусов об эвакуации машин без техосмотра. Это как?