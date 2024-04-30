Какое место в машине самое безопасное для ребенка? Оказывается, не за водителем

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Опубликовано: 30.04.2024 15:16 , Обновлено: 30.04.2024

С наступлением теплых дней и приближением длинных майских выходных многие семьи планируют поездки за город. В связи с этим вопрос о безопасности ребенка в автомобиле становится особенно актуальным. Эксперты сходятся во мнении - есть одно место, которое наиболее безопасно для ребенка. Однако не каждый автомобиль подходит для этого. Проверьте, можно ли установить детское кресло в вашем автомобиле именно там.

Как правильно перевозить детей на авто?

В наше время совершенно нормально перевозить детей в автомобиле - не только во время поездок на отдых, но и, прежде всего, во время ежедневных поездок в школу, детский сад или по другим повседневным делам в городе.

Очень важно не только иметь детское кресло, но и знать, как правильно перевозить ребенка в машине. Кресло должно соответствовать возрасту, весу и росту ребенка, что само собой разумеется, но оно также должно быть установлено в правильном месте автомобиля.

О безопасности ребенка в автомобиле следует позаботиться независимо от того, совершаете ли вы короткую поездку в ближайший магазин или многокилометровое путешествие в отпуск. Ряд трагических автокатастроф подтверждает, что неправильно перевозимые дети подвергаются серьезной опасности.

Сейчас очень легко получить информацию о том, как правильно перевозить детей в автокреслах, и ее понимание и применение может спасти жизнь. Поэтому нельзя недооценивать действующие правила.

[info_b]Согласно Правилам дорожного движения Беларуси (ст.178), перевоить детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, нужно с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, а также других средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией авто, – в возрасте от 5 до 12 лет.

При этом можно перевозить детей до 12 лет без использования удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в такси.

На переднем кресле нельзя перевозить детей с помощью устройств, спинка которых развернута к лобовому стеклу, если на переднем сиденье есть подушка безопасности или если механизм нельзя безопасно отключить.

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Какое место в машине самое безопасное для ребенка?

Многие родители считают, что самое безопасное место для ребенка - за водителем, но, по словам экспертов, это ошибка.

Они рекомендуют перевозить ребенка на заднем сиденье, но на среднем месте. Однако автомобиль должен быть подходящим для этого - с традиционными ремнями безопасности и системой ISOFIX, если кресло устанавливается с помощью базы.

[info_b]Расположение детского кресла по центру снижает риск получения травм во время аварии.[/info_b]

Однако если это невозможно, второе по безопасности место — позади пассажира, то есть правое заднее сиденье.

Установив детское кресло на этом сиденье, вы обеспечиваете легкий визуальный контакт с ребенком. Кроме того, это место обращено к обочине, а не к середине дороги, поэтому, когда вы сажаете или вынимаете ребенка, например, на обочине оживленной дороги, нет опасности от проезжающих машин.

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