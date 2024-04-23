Почему водителям не стоит открывать дверь авто изнутри левой рукой? Дело в безопасности

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Опубликовано: 23.04.2024 14:12 , Обновлено: 23.04.2024

Открытие двери автомобиля - это то, что мы делаем автоматически и непроизвольно. Однако мало кто из водителей осознает, что это может быть опасно. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, при выходе из машины стоит открывать двери правой, а не левой (ближайшей) рукой. О чём речь?

Все еще существует множество водителей, которые, выходя из машины, открывают двери автоматически, не задумываясь об этом простом действии. Однако это может быть опасно для проезжающих мимо велосипедистов, а также пешеходов.

Согласно белорусским Правилам дорожного движения (п.4.15), “после остановки перед выходом на дорогу водитель должен через зеркала заднего вида, а также при необходимости поворотом головы назад, убедиться в безопасности такого действия”. Кроме того, “запрещается открывать двери или держать их открытыми, если это может создать препятствие для движения транспортных средств или пешеходов”.

Между тем, в некоторых европейских странах существуют положения, рекомендующие открывать двери автомобиля правильной рукой. Речь идет о методе “Dutch reach”, также известном как “голландский способ открывания дверей”. Вкратце, он предполагает открывание двери автомобиля той рукой, которая находится дальше от двери. В случае с водителем это правая рука, а в случае с пассажиром - левая.

Эксперты по безопасности дорожного движения пропагандируют этот метод в Европе. В Нидерландах он даже является частью обязательного обучения будущих водителей. Его внедрению способствовали многочисленные столкновения с велосипедистами, произошедшие при непреднамеренном открытии дверей автомобиля.

Метод “Dutch Reach” заставляет выходящего водителя повернуть туловище, прежде чем открыть дверь автомобиля. Вместе с туловищем поворачивается и голова. Это автоматически улучшает поле зрения и позволяет легче смотреть в зеркало и через плечо, а водителю или пассажиру легче заметить велосипедиста.

[info_b]Как пишет Interia.pl, до сих пор требование использовать метод “Dutch Reach” было введено в Великобритании и Нидерландах. В начале 2024 года это решение было вынесено на голосование официальных лиц в Брюсселе, а в Бельгии была принята резолюция о применении голландского метода открывания дверей. Все это может говорить о том, что в скором времени это решение станет стандартной функцией водительских тестов по всей Европе.[/info_b]

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