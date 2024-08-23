ГАИ Беларуси предложила услугу по получению фотографии из водительского удостоверения. Зачем?

Опубликовано: 23.08.2024 09:02 , Обновлено: 23.08.2024

На едином портале «Е-Паслуга» появились новые электронные услуги белорусской Госавтоинспекции. Например, можно получить фотографию из водительского удостоверения.

Такая услуга доступна на сервисе под кодом 3.06.20 и называется “Получение фотоизображения физического лица из водительского удостоверения”. Фото находятся в автоматизированной информационной системе ГАИ, найти их можно по серии, номеру и дате выдачи прав.

Услуга платная. Хотя на безвозмездной основе ее можно получить в соответствии законами, указами, декретами Беларуси.

Однако приобрести услугу смогут все равно не все белорусы. В категории получателей указаны лишь “государственные органы, юридические лица, которым предоставлено право получения такой информации законодательными актами”. То есть, фотографию из водительских прав могут выдать лишь по запросу госорганов и юрлиц по необходимости.

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Кроме этой услуги, с 21 августа также стали доступны:

3.06.15 «Получение нерезидентами Республики Беларусь информации о допущенных нарушениях Правил дорожного движения на транспортном средстве»;

3.06.16/2 «Получение юридическими лицами информации о допущенных нарушениях Правил дорожного движения»;

3.06.17 «Подтверждение юридическим лицам факта регистрации транспортного средства по VIN номеру транспортного средства»;

3.06.18 «Получение сведений о транспортном средстве по серии и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства»;

3.06.19 «Подтверждение факта регистрации транспортного средства для целей осуществления административных процедур, иных случаев, предусмотренных законодательством».

Ознакомится со всеми электронными услугами ГАИ можно по ссылке.

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