Что означает белое полотенце на зеркале авто? Этот трюк стоит взять на вооружение белорусским водителям

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Опубликовано: 01.08.2024 10:34 , Обновлено: 05.09.2024

Водители за рубежом стали чаще вешать на зеркала внешнего вида автомобиля белое полотенце. Такая практика распространена в США, но появилась и в Европе. Оказывается, это конкретный сигнал для других водителей и служб. Почему так стоит делать и белорусам?

Что означает белое полотенце на автомобильном зеркале?

Белое полотенце или футболка, или даже реклама, висящая на зеркале или двери автомобиля — это знак, который, по данным Interia, широко распространен в США, особенно в Северной Каролине.

Это неофициальный знак, который используют, например, владельцы автомобилей, сломавшихся на трассе. Такой «белый флаг» означает, что машина не может продолжать движение, но пассажиры в безопасности и не нуждаются в помощи.

Это также сигнал службам не буксировать автомобиль, так как владелец скоро приедет.

Обочины не предназначены для стоянки

Напомним, согласно Правилам дорожного движения Беларуси, вне населенных пунктов на правой стороне дороги разрешается только остановка (п. 138.2):

на обочине;

при отсутствии обочины — у правого края проезжей части дороги параллельно ему, за исключением тех мест, где с помощью дорожных знаков или дорожной разметки допускается иное расположение транспортных средств.

При вынужденной остановке на проезжей части дороги и в местах, где остановка запрещена (п.141.), водитель должен принять все возможные меры для выведения его за пределы проезжей части дороги.

Стоянка вне населенных пунктов запрещается (п. 145.1):

на проезжей части дороги и на обочине.

Остановка — прекращение движение до 5 минут или более чем на 5 минут, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров либо загрузки (разгрузки) транспортного средства, а также зарядки электромобиля.

Вынужденная остановка — прекращение движения из-за технической неисправности или опасности, создаваемой участниками дорожного движения, перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира), появлением объекта, препятствующего дорожному движению.

Стоянка — прекращение более чем на 5 минут по причинам, не связанным с посадкой (высадкой) пассажиров либо загрузкой (разгрузкой) транспортного средства, а также зарядкой электромобиля.

Обочина (п.2.34) — выделенный конструктивно или сплошной линией горизонтальной дорожной разметки элемент дороги, примыкающий непосредственно к внешнему краю проезжей части, расположенный с ней на одном уровне и не предназначенный для движения транспортных средств (кроме некоторых случаев, расписанных в ПДД).

Зачем класть полотенце на приборную панель?

К слову, в странах, где солнце светит часто и сильно, популярно накрывать приборную панель автомобиля одеялом или полотенцем. Поскольку лето в Беларуси становятся все жарче, стоит последовать примеру жителей Южной Европы. Подробнее об этом ранее писал Telegraf.news.

Зачем белорусам класть полотенце на приборную панель авто? Начинать нужно уже весной