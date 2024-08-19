Когда за разговор во время езды водителю не выпишут штраф в 80 рублей? В ГАИ Беларуси назвали 2 случая

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Опубликовано: 19.08.2024 10:11 , Обновлено: 19.08.2024

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнили белорусским водителям, что пользоваться мобильным телефоном во время движения строго запрещено. Однако есть случаи, когда закон разрешает подобные действия и штрафных санкций в виде двух базовых величин (80 рублей) можно избежать.

“Водителям запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, иными не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами, если для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой”, — напомнили инспекторы.

Вместе с тем в ГАИ добавили, что это не касается водителей автомобилей оперативного назначения, к которым относятся машины скорой помощи, МЧС, милиции, газовой службы и т.п. Это первый случай, когда за разговоры по телефону не выпишут штраф.

[info_b]Транспортные средства оперативного назначения – это автомобили, имеющие специальную цветографическую окраску и (или) световую и звуковую сигнализацию (проблесковые сигналы (маячки) и звуковые сигналы с чередованием тонов), предусмотренные техническими нормативными правовыми актами.[/info_b]

Вторым возможным вариантом общения по телефону для водителя является разговор в спокойной обстановке в автомобиле, припаркованном на обочине, а для пешехода — вне зоны проезжей части. Кроме того, по словам сотрудников ГАИ, разрешается пользоваться телефоном, который оснащён специальной гарнитурой, позволяющей вести переговоры без использования рук. Во всех других случаях — штраф 80 рублей.

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