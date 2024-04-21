"Страшно ездить из-за таких!" - Белорусским водителям в TikTok дали "полезный" совет. Вот почему не стоит так делать, чтобы не лишиться прав

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Опубликовано: 21.04.2024 12:17 , Обновлено: 21.04.2024

Белорусский блогер показал в TikTok, как проезжает перекрёстки с круговым движением. Он посоветовал всем белорусам так делать. Но есть нюанс. Его совет - нарушение правил ПДД. А санкции за такую езду - от штрафа до лишения прав.

Мужчина снял видео в Минске на площади Победы, где перед въездом на круговое движение заявил, что надо включать левый поворот, даже если собирается после проезда площади продолжить движение прямо.

В комментариях зрители обрушились на него с критикой, потому что его совет - прямое нарушение ПДД РБ. Однако автор видео продолжал в ответах на комментарии настаивать, что как хочет, так и будет ездить. Хоть и признался, что сам на права сдавал еще в 2005 году. Видно, после этого он их не читал и об изменениях ничего не знает.

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В качестве довода он написал: “А понимаете, почему надо и почему не надо. Вам скажут на красный по ПДД ехать, вы поедете?”

“По вашей логике, зачем тогда вообще ПДД?!” - спросили у него зрители.

“Так вы потом покажите поворотник куда поедете”, - дала правильный совет ещё одна подписчица.

“Что вы с этим левым поворотом!!! Когда уж соизволите не по своему интерпретировать ПДД, а просто исполнять их! Страшно ездить из за таких!” - Возмутился ещё один зритель.

Как нужно проезжать перекрёстки по Правилам дорожного движения в Беларуси?

На самом деле, многие белорусские водители до сих пор включают левый поворот на круговом движении, даже когда собираются ехать “прямо”, не съезжая с “круга”.

Это было нарушением и раньше, но из-за того, что многие водители интерпретировали ПДД по своему усмотрению, а прямого указания в правилах на этот счёт не было. Часто водители думали, что на кольце совершают маневр, поворачивая налево.

Чтобы избежать двойных толкований, в статье 57 ПДД Беларуси, вступивших в силу в 2022 году, прямо написали: «При въезде на перекресток, где организовано круговое движение, подача сигнала световыми указателями поворота не производится» .

В правилах нет никаких никаких оговорок или исключений. А любое нарушение ПДД грозит административными санкциями. В данном случае от штрафа до даже лишения прав.

[inf]Кстати, при съезде с «круга» водитель как-раз обязан заранее показать правым поворотником, что собирается совершить маневр и съехать с кольца. [/inf]

Как уже писал Telegraf.news, согласно [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] статье [/link] КоАП 18.13, нарушение лицом, управляющим ТС, правил пользования внешними световыми приборами наказывается предупреждением или штрафом до 2 б.в. (80 рублей).

Но, если такое поведение водителя повлекло создание аварийной обстановки, то штраф может быть в размере от пяти (200 руб.) до двадцати базовых величин (800 руб.). И даже лишением прав сроком до двух лет.

[inf]Не стоит доверять всему, что увидите в интернете. Помните, что в сети могут насоветовать и такого, что последствия доведут и до “уголовки” в случае тяжких последствий. Ездить на автомобиле надо согласно ПДД, а не по понятиям. [/inf]

До лишения прав. Многие белорусы до сих пор допускают эту ошибку на круговом движении

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok завирусилось видео а разбором “наболевшего” нарушения ПДД с участием легковушки и троллейбуса. Ролик с анализом ситуации от сотрудника ГАИ собрал множество просмотров и комментариев от пользователей соцсети.

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