До лишения прав. Многие белорусы до сих пор допускают эту ошибку на круговом движении

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Опубликовано: 08.12.2023 11:33 , Обновлено: 21.04.2024

Многие белорусские водители включают левый поворот на круговом движении, даже когда собираются ехать "прямо", не съезжая с "круга". А ведь неправильное использование световых приборов карается штрафом. Почему так нельзя делать?

[info_b]В статье 57 ПДД Беларуси, вступивших в силу в 2022 году, прямо сказано: «При въезде на перекресток, где организовано круговое движение, подача сигнала световыми указателями поворота не производится». Нет никаких оговорок или исключений .[/info_b]

Такое требование в ПДД ввели, потому что и раньше белорусские водители нарушали правила, правда, просто потому что неправильно их интерпретировали. Многие считали и считают, что при въезде на “круг” они совершают маневр поворота (хотя тут не машина меняет направление, а сама проезжая часть, что не считается маневром). Т.е. таким образом водители вводили и вводят до сих пор других участников дорожного движения в заблуждение.

А вот при съезде с “круга” водитель обязан заранее показать поворотником, что собирается совершить маневр. Как и в случае перестроения с одной полосы на другую на круге.

Согласно [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] статье [/link] КоАП 18.13, нарушение лицом, управляющим ТС, правил пользования внешними световыми приборами наказывается предупреждением или штрафом до 2 б.в. (74 рубля) .

Но, если такое поведение водителя повлекло создание аварийной обстановки, то штраф может быть в размере от пяти (185 руб.) до двадцати базовых величин (740 руб.) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без лишения .

Ранее Телеграф сообщил, что в редакцию Телеграфа поступил вопрос от читателя Владимира, водителя со стажем, который хоть и отделался лёгким испугом, но был сильно удивлен претензиям инспектора ГАИ. Все дело в том, что белорусские водители могут получить до 2 базовых, даже если телефон во время вождения был не в руках.

Белорусским водителям грозит штраф за телефон, который даже не в руках. Разобрались с «подставившимся» автолюбителем