«Это шедеврально!» - В TikTok устроили конкурс авто, которые пытались в Минске проехать по затопленной улице и не схлопотать гидроудар

🎥 Видео

Опубликовано: 19.07.2024 08:50 , Обновлено: 19.07.2024

После мощного ливня, обрушившегося на Минск в четверг, 18 июля, в соцсетях начали делиться видео того, как горожане справлялись с последствиями настоящего потопа на улицах. Автор одного из роликов в TikTok устроил настоящий конкурс среди автомобилистов, которые пытались проехать по затопленной улице в районе Новой Боровой и не схлопотать при этом гидроудар.

Автор видео, которая публикует ролики в TikTok под ником sanlavxy, оценивала по десятибалльной шкале реакцию водителей и их тактику проезда подтопленного участка дороги. Единичку девушка ставила тем, кто пасовал перед препятствием и предпочитал развернуться и даже не пытаться проехать огромную лужу, десятку - тем, кто на свой страх и риск проезжал её, поддав газу.

Сам ролик и задумку автора зрители оценили высоко. «Это шедеврально!» - написала одна из комментаторов, похвалив автора за подбор музыкальной темы и задумку с конкурсом и оценками для водителей.

А вот критерии оценки автора многие раскритиковали в пух и прах, пояснив, что те, кому автор поставила единицы за то, что они не стали пытаться проехать лужу, поступили гораздо мудрее тех, кто рискнул проехать и хлопотать гидроудар.

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[info_b]Гидроудар двигателя происходит, когда смесь топлива и воздуха в цилиндре двигателя авто внезапно сжимается до очень высокого давления при контакте с водой, когда автомобиль проезжает глубокую лужу и в решетку радиатора попадает вода. Это может иметь серьезные последствия для двигателя и привести к повреждению поршней, поршневых колец, клапанов, головки блока цилиндров и других деталей, которые в итоге могут полностью вывести двигатель из строя.[/info_b]

“О да, ехать рискуя словить гидроудар - 10/10, грузовикам которые с высоким воздухозаборником и даже не рискуют - 100. Ура, ребят, кто не рискует - тот гирдроудар не расхлебывает…”, - написал один из комментаторов.

“Нельзя быстро по воде ехать- может гидроудар получить машина. А после гидроудара двигателю капец - только менять двигатель”, - пояснил другой.

Впрочем, как верно подметили другие комментаторы, в данном случае скорость на вероятность “заработать” гидроудар влияет не сильно. А вот уйти в аквапланирование на большой скорости - риск велик. Ранее Telegraf.news рассказывал, как его не допустить и как вести себя водителю, если аквапланирования избежать не удалось.

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