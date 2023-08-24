“Явное неуважение к обществу» - В Минске пассажирку мотоцикла оштрафовали за хулиганство. Что натворила?

🎥 Видео

Опубликовано: 24.08.2023 12:29 , Обновлено: 24.08.2023

Сотрудники Госавтоинспекции на проспекте Победителей в Минске на днях привлекли к ответственности водителя и пассажирку мотоцикла, возвращавшихся ночью в центр города с Цнянского водохранилища. Несмотря на то, что оба были в шлемах, как того и требуют Правила дорожного движения, претензии правоохранителей возникли именно к "экипировке" мотолюбителей.

Видео инцидента на проспекте Победителей снял на камеру телефона один из очевидцев и выложил в интернет с подписью “С этой жарой все посходили с ума”. На кадрах видно, как инспектор просит показать документы мотоциклиста. При этом и молодой человек, и его спутница - в шлемах, однако, помимо него на теле девушки красуется лишь купальник.

Именно из-за него, как выяснил портал Onliner, 21-летнюю пассажирку мотоцикла и привлекли к административной ответственности, хотя у сотрудников ГАИ претензий по соблюдению ПДД к ней и не было.

Действия пассажирки в правоохранительных органах расценили как “мелкое хулиганство”. В статье 19.1 КоАП Беларуси под ним подразумеваются “оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу”.

Какое именно наказание должна понести “хулиганка”, не уточняется. Кодекс предусматривает широкий спектр санкций за данное правонарушение - от штрафа от 2 до 30 базовых величин (от 74 до 1110 рублей сегодня), до общественных работ или административного ареста.

Самого мотоциклиста, как сообщил портал, также наказали - за нарушения ПДД. Каких именно - не уточняется.