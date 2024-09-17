Штраф - до 200 рублей. ГАИ пообещала "изымать" с дорог таких белорусов на Могилевщине

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Опубликовано: 17.09.2024 13:54 , Обновлено: 17.09.2024

В ГАИ Могилевщины сообщили, что с 17 по 24 сентября инспекторы вместе с другими службами милиции будут "изымать" с автодорог одну категорию граждан. О комплексе профилактических мероприятий предупредили также в ГАИ Витебщины, а на Минщине стражи дорог пообещали "не оставить без внимания" техническое состояние авто.

Так, на Могилевщине правоохранители запланировали “изымать” с дорог пьяных граждан для обеспечения безопасности там. В ГАИ напомнили об административной ответственности для пешеходов и велосипедистов:

за нарушение ПДД грозит штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (от 40 до 120 рублей),

до рублей), за нарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, размер штрафа составляет от 3 до 5 базовых величин (от 120 до 200 рублей).

На Витебщине - комплекс профилактических мероприятий ГАИ

В ГАИ Витебщины сообщили, что 17 сентября на дорогах региона стражи дорог организовали комплекс профилактических мероприятий “Звонок приглашает - дорога обязывает”. Их цель - профилактика ДТП с несовершеннолетними участниками дорожного движения.

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Сотрудники ГАИ пообещали также провести “ряд профилактических акций” и порекомендовали водителям снижать скорость до минимума на дорогах и “проявлять предельную осторожность” при проезде дворовых территорий.

На Минщине - “усиленный контроль” за перевозками пассажиров

По 22 сентября инспекторы ГАИ в Минской области пообещали следить за перевозками пассажиров на городских и пригородных маршрутах. К примеру, в Солигорском районе вместе со стражами дорог в рейды вышла Транспортная инспекция. Вот чему запланировали уделить “особое внимание”:

физическое состояние водителей,

соблюдение правил перевозки пассажиров,

техническое состояние машины,

наличие права на управление авто соответствующей категории.

Фото: ГАИ Минщины

Правоохранители отметили, что при выявлении “грубых нарушений”, в том числе связанных с порядком допуска водителей и транспорта к участию в дорожном движении, к административной ответственности привлекут руководителей организаций, которые выполняли перевозку.

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“Дополнительно с водителями проводятся разъяснительные беседы на тему соблюдения ПДД в части обязательного использования ремней безопасности и соблюдения скоростного режима, правил обгона и маневрирования”, - рассказали в ГАИ Минщины.

Фото: ГАИ Минщины

Там дополнили, что пассажиры должны заходить в транспорт и выходить из него на обозначенных остановках и не вправе требовать водителя остановить в других точках.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Беларуси с 20 сентября 2024 года увеличатся тарифы на проезд по платным дорогам. Такое решение приняло Министерство транспорта и коммуникаций 6 сентября. Согласно информации в документе, тарифы вырастут в среднем на 13%.

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