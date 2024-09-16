ГАИ пересела на гражданские авто для "массированной отработки" дороги в одной области Беларуси. А где начали 7-дневные рейды?

Опубликовано: 16.09.2024 21:47 , Обновлено: 16.09.2024

Госавтоинспекция Гомельщины сообщила о "массированной отработке" автодороги в регионе 17 и 18 сентября. А на Минщине стражи дорог начали 7-дневные рейды на водителей такси и не только.

В Гомельской области инспекторы запланировали “массированную отработку” дороги М-10 “Граница РФ – Гомель - Кобрин” для “предупреждения совершения ДТП и раскрытия преступлений”. Наряды дорожно-патрульной службы пообещали выставить в местах, где “повышенная вероятность” совершения ДТП.

В своей работе стражи дорог будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль, “в том числе с использованием служебных транспортных средств без специальной цветографической окраски”, то есть гражданские машины.

Фото иллюстративное

Вот каким нарушениям ПДД пообещали уделить “пристальное внимание”:

управление транспортом пьяными водителями и бесправниками,

нарушение правил обгона и правил перевозки пассажиров, в первую очередь детей,

нарушения пешеходами и велосипедистами, в том числе в темное время суток.

ГАИ предупредила о рейдах до конца осени в одной области Беларуси. А где инспекторы садятся в такси?

На Минщине - контроль за перевозкой пассажиров и такси

16 сентября отдел ГАИ Крупского РОВД в Минской области начал рейды на перевозчиков пассажиров и водителей такси. Мероприятия Госавтоинспекции продолжатся по 22 сентября. Цель рейдов – профилактика нарушений и снижение тяжести последствий ДТП с пассажирским транспортом.

В ГАИ назвали “основные нарушения” водителей:

превышение допустимой скорости,

несоблюдение требований дорожных знаков и разметки,

перевозка пассажиров сверх числа мест в машине,

несоблюдение установленного маршрута,

высадка (посадка) пассажиров вне обозначенных остановочных пунктов.

В ведомстве дополнили, что инспекторы “усилили надзор” за соблюдением ПДД водителями транспорта, который перевозит пассажиров.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в “Белтехосмотре” назвали семь случаев, когда белорусам официально разрешено не проходить технический осмотр. На предприятии рассказали, что отметку о пройденном техосмотре успешно перенесут (то есть заново проходить его не нужно), если речь, например, идет об изменении цвета транспорта, замене регистрационных знаков и не только.

В Белтехосмотре назвали 7 случаев, когда водителям не нужно проходить техосмотр