ГАИ пересела на гражданские авто для "массированной отработки" дороги в одной области Беларуси. А где начали 7-дневные рейды?
Госавтоинспекция Гомельщины сообщила о "массированной отработке" автодороги в регионе 17 и 18 сентября. А на Минщине стражи дорог начали 7-дневные рейды на водителей такси и не только.
В Гомельской области инспекторы запланировали “массированную отработку” дороги М-10 “Граница РФ – Гомель - Кобрин” для “предупреждения совершения ДТП и раскрытия преступлений”. Наряды дорожно-патрульной службы пообещали выставить в местах, где “повышенная вероятность” совершения ДТП.
В своей работе стражи дорог будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль, “в том числе с использованием служебных транспортных средств без специальной цветографической окраски”, то есть гражданские машины.
Вот каким нарушениям ПДД пообещали уделить “пристальное внимание”:
- управление транспортом пьяными водителями и бесправниками,
- нарушение правил обгона и правил перевозки пассажиров, в первую очередь детей,
- нарушения пешеходами и велосипедистами, в том числе в темное время суток.
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На Минщине - контроль за перевозкой пассажиров и такси
16 сентября отдел ГАИ Крупского РОВД в Минской области начал рейды на перевозчиков пассажиров и водителей такси. Мероприятия Госавтоинспекции продолжатся по 22 сентября. Цель рейдов – профилактика нарушений и снижение тяжести последствий ДТП с пассажирским транспортом.
В ГАИ назвали “основные нарушения” водителей:
- превышение допустимой скорости,
- несоблюдение требований дорожных знаков и разметки,
- перевозка пассажиров сверх числа мест в машине,
- несоблюдение установленного маршрута,
- высадка (посадка) пассажиров вне обозначенных остановочных пунктов.
В ведомстве дополнили, что инспекторы “усилили надзор” за соблюдением ПДД водителями транспорта, который перевозит пассажиров.
Ранее Telegraf.news сообщал, что в “Белтехосмотре” назвали семь случаев, когда белорусам официально разрешено не проходить технический осмотр. На предприятии рассказали, что отметку о пройденном техосмотре успешно перенесут (то есть заново проходить его не нужно), если речь, например, идет об изменении цвета транспорта, замене регистрационных знаков и не только.
В Белтехосмотре назвали 7 случаев, когда водителям не нужно проходить техосмотр