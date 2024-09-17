Минтранс поднял на 13% тарифы за проезд по платным дорогам Беларуси

💼 Официально

Опубликовано: 17.09.2024 09:37 , Обновлено: 17.09.2024

В Беларуси с 20 сентября 2024 года увеличатся тарифы на проезд по платным дорогам. Такое постановление приняло Министерство транспорта и коммуникаций за номером 75 от 6 сентября. Как следует из документа, опубликованного на Национальном правовом портале страны, тарифы вырастут в среднем на 13%.

Из постановления Минтранса следует, что для транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 тонны начнут действовать следующие тарифы:

для авто с двумя осями – 0,114 евро за 1 км (было 0,101 евро),

для авто с тремя осями – 0,142 евро за 1 км (было 0,126 евро),

для авто с четырьмя и более осями – 0,171 евро за 1 км (было 0,152 евро).

Для транспортных средств с допустимой общей массой не более 3,5 тонны новые тарифы составят:

при периоде действия электронной виньетки 15 календарных дней – 20 евро (было 18),

при периоде действия электронной виньетки 30 календарных дней – 31 евро (было 28),

при периоде действия электронной виньетки 1 календарный год – 107 евро (было 96).

В Беларуси установили новый вид датчиков на дорогах. Как работают?

Кроме того, плата за проезд по “разовому тарифу”, который применяется в случаях неоплаты или неполной оплаты за проезд по платным дорогам, также увеличится.

При неоплате новый разовый тариф составит:

для транспортного средства с допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно – 14 евро (было 12),

для транспортного средства с допустимой общей массой более 3,5 тонны – 36 евро (было 32).

В отношении фактов неполной оплаты тариф составит:

для транспортного средства с допустимой общей массой более 3,5 тонны – 18 евро (было 16).

Ранее Telegraf.news писал, что в Минтрансе Беларуси решили строить сеть бетонных дорог. Чиновники убеждены, что они будут стоить не дороже обычных из асфальта. Однако признались, что сейчас таких дорог возводится очень мало. И на то есть причина.

В Минтрансе рассказали, почему не переделывают асфальтные дороги в Беларуси в бетонные