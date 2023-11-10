Проверять зимнюю резину с 1 декабря решили не только в ГАИ. Где белорусам приготовиться?

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Опубликовано: 10.11.2023 23:46 , Обновлено: 11.11.2023

С 1 декабря, в соответствии с действующими Правилами дорожного движения, автомобили смогут выезжать на белорусские дороги только на зимней резине. Тех, кто не успеет "переобуться" или решит сознательно пренебречь этим требованием ПДД, в Госавтоинспекции пообещали штрафовать. Однако, водителям нужно помнить, что следить за соблюдением этого правила будут не только инспекторы ГАИ.

Так, в УП “Белтехосмотр” предупредили, что в период с 1 декабря по 1 марта пройти плановый техосмотр автомобиль сможет только при условии наличия зимних шин. Это касается:

автомобилей с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны (включительно),

легковых и грузопассажирских авто с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн,

автобусов с технически допустимой общей массой до 5 тонн.

Такие транспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами, причем, как подчеркнули в “Белтехосмотре”, установлены они должны быть на всех колесах транспортного средства.

Там также рассказали, какую зимнюю шину сотрудники станции техобслуживания могут признать “непригодной к эксплуатации”. В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств”, таковыми признаются шины с остаточной глубиной рисунка протектора менее 4,0 мм , если на них отсутствуют специальные индикаторы износа. С такими шинами автомобиль техосмотр также не пройдёт.

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Отметим, что услуги шиномонтажа на диагностических станциях до сих пор - скорее исключение (их предоставляют всего на двух станциях “Белтехосмотра” - в Минске и Бресте). Поэтому устранить проблему оперативно не получиться и, следовательно, водителю авто на летней резине, чтобы пройти техосмотр после 1 декабря, придётся потратить дополнительное время (не говоря уже о нервах и деньгах) на поиски шиномонтажа в период традиционного декабрьского ажиотажа и лишь затем вновь возвращаться на станцию диагностики.

Какие штрафы грозят за летнюю резину и непройденный техосмотр в Беларуси?

Напомним, водитель авто с летней резиной на колесах с 1 декабря по 1 марта при первой остановке инспектором ГАИ может отделаться предупреждением или минимальным штрафом в 1 базовую величину (сегодня это 37 рублей). А вот при повторном нарушении штраф возрастёт до 2-5 базовых величин (от 74 до 185 рублей).

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Если же из-за летней резины водителя “развернут” на диагностической станции, к этим суммам может также добавиться штраф за не пройденный вовремя техосмотр. При первом нарушении он составит максимум 3 базовых величины (111 рублей), а при повторном в течение года - от 2 до 5 базовых величин (от 74 до 185 рублей).

Отметим, что в ГАИ Беларуси уже с октября стали просить белорусов не ждать крайнего срока, а переобуться пораньше. Тем боле в некоторых городах Беларуси и первый “день жестянщика” уже случился. Однако некоторые белорусские водители предпочитают ждать до последнего, веря в мифы о зимних шинах. Телеграф решил с ними разобраться.

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