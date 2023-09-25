Зачем на шинах ставят красные, жёлтые и зелёные метки? Разобрались, когда стоит обратить на них внимание

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Опубликовано: 25.09.2023 11:09 , Обновлено: 24.09.2023

Вы заметили, что на шинах вашей машины стоит красная точка? Может, вы ещё заметили и желтую или зеленую? Производители используют это обозначение для вполне конкретной цели. Но стоит ли на них смотреть по покупке новых?

На самом деле, большинство шин маркированы полосами, проходящими через протектор, и цветными точками, расположенными сбоку. Первые используются для определения типа протектора, состава, используемого при изготовлении шины и т.д. Каждый производитель использует линии по своему усмотрению, и для водителей они практически не имеют никакого значения. В случае с цветными точками все работает немного по-другому.

Почему на шинах стоят цветные точки?

Красные, зеленые, желтые или белые точкт появляются на шине во время контроля качества ещё на заводе. После отливки шины в специальную форму производитель проверяет ее качество, точность отливки, а также центровку и балансировку.

Новость Телеграф

Именно с последними связаны цветные точки (иногда квадраты или треугольники – форма значения не имеет). Они используются для обозначения самого тяжелого и легкого места на шине. Таким образом, в будущем облегчается работа работников шиномонтажа. Точки позволяют им легко определить как ставить шину относительно нипеля установленного на ободе.

Что означает красная точка на шине?

Цвет точек не регулируется никакими нормативными актами. Поэтому производители могут использовать их так, как им заблагорассудится. Некоторые компании используют две, а некоторые — одну точку. Красная точка часто ставистя вместе с желтой, но в разных местах. Красная метка используется для обозначения самого тяжелого места на шине, а желтая - для самого легкого. Поэтому красная точка должна быть напротив нипеля, а желтая точка рядом с ним.

Желтая метка должна быть поближе к нипелю

Зеленую точку следует читать так же, как и желтую, так как она также указывает на самую светлую точку на шине. Бывает и так, что на шине появляется белый круг с красным центром. Однако в этом случае символ указывает только на то, что шина прошла контроль качества.

Является ли отсутствие точки на шине поводом для беспокойства?

Если ваши шины не были отмечены цветными метками и знаками, вам не о чем беспокоиться. Красная, желтая или зеленая точка – это удобство для людей, устанавливающих шины на диски, но ее отсутствие не является недостатком. Без точечной подсказки работникам службы шиномонтажа просто придется использовать больше времени, чтобы правильно сбалансировать шину.

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