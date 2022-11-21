ГАИ устроит по всей Беларуси рейды на автомобили с летними шинами ещё до зимы

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Опубликовано: 21.11.2022 22:07 , Обновлено: 21.11.2022

В ГАИ Беларуси сообщили, что с 25 ноября по 5 декабря устроят акцию "Смени шины у своей машины". Мероприятие назвали профилактическим.

В ходе акции инспекторы ГАИ будут устраивать рейды, в ходе которых будут проверять, как водители подготовили свои автомобили к зиме. Особое внимание обратят на наличие зимних шин, [link href=“https://www.belta.by/society/view/gai-proverit-kak-voditeli-podgotovili-avto-k-ekspluatatsii-zimoj-536045-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

В ГАИ напомнили, что с 1 декабря наличие зимних шин обязательно. А за их отсутствие полагается в первый раз предупреждение, а за второй - штраф до одной базовой. При следующей встрече инспекторы ГАИ уже могут назначить от двух до пяти базовых штрафа.

В ходе акции инспекторы также напомнят о необходимости работы системы отопления салона, а также исправности осветительных приборов. В бачке же должна быть залита именно незамерзающая омывающая жидкость.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси зимние шины, согласно закону, обязательные с первого декабря. Однако погода законам РБ не подчиняется. Заморозки часто начинаются уже в ноябре. А что говорят эксперты? При какой температуре зимние шины на самом деле необходимы?

Большинство белорусов ставят зимние шины на месяц позже, чем нужно. Почему не стоит ждать первого снега?