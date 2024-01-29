«Производство и реализация не планируются» – В Беларуси пропал один из видов бензина

Опубликовано: 29.01.2024 14:30 , Обновлено: 29.01.2024

Почему из продажи пропал 95-й бензин Flagman? Временно или нет? Такую тему поднял «Автобизнес». Что прокомментировали по этому поводу в «Белоруснефти»?

Если открыть Карту АЗС «Белоруснефти», то кнопку выбора этого вида топлива уже не найти. Однако 92-й бензин Flagman в продаже есть. На портале сообщили, что обратились за комментарием в компанию «Белоруснефть». И вот какой ответ получили:

«В связи с отсутствием достаточной экономической эффективности производство и реализация бензина АИ-95 Flagman в 2024 году не планируется. Решение принято с учетом комплексного анализа рыночных условий и структуры спроса».

Этот простой способ поможет водителям самим убрать «чек двигателя». О нем знают далеко не все

Топливо Flagman: отличия и преимущества

Новый высокооктановый вид топлива под брендом Flagman компания «Белоруснефть» представила в июле 2020 года. Это топливо начал выпускать Мозырский НПЗ после модернизации производственных мощностей.

Это брендовое топливо на базе высококачественных бензинов неэтилированных марок АИ-95-К5-Евро и АИ-92-К5-Евро с добавлением присадки многофункциональной от ведущей мировой компании-изготовителя присадок, такая информация содержится на сайте «Белоруснефти».

Отличия бензинов Flagman от обычных бензинов:

уменьшает количество отложений на впускных клапанах;

уменьшает расход топлива до 3%;

обеспечивает чистоту карбюратора и топливных форсунок как классических инжекторных двигателей, так и двигателей с прямым впрыском;

снижает содержание вредных выбросов в отработавших газах автомобилей;

обеспечивает бесперебойную работу двигателя при эксплуатации в жестких зимних условиях.

Дополнительные преимущества топлива Flagman:

улучшенное топливо по цене обычного;

улучшенный пуск холодного двигателя;

надежность эксплуатации двигателя;

очистка топливной системы без разборки и ремонта;

защита узлов двигателя и топливного бака от коррозии;

гарантия высокого качества.

Эксперт рекомендовал заправлять машину в самое холодное время суток. Поможет ли это сэкономить?

Ранее Телеграф писал, что с 1 января в Беларуси вступили в силу изменения Налогового кодекса. Они, в частности, подразумевают повышение акцизов. Новые акцизные ставки установлены и для автомобильного топлива.

Подорожают ли бензин и дизель в январе? В Беларуси повысили акцизы на топливо