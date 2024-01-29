«Производство и реализация не планируются» – В Беларуси пропал один из видов бензина
Почему из продажи пропал 95-й бензин Flagman? Временно или нет? Такую тему поднял «Автобизнес». Что прокомментировали по этому поводу в «Белоруснефти»?
Если открыть Карту АЗС «Белоруснефти», то кнопку выбора этого вида топлива уже не найти. Однако 92-й бензин Flagman в продаже есть. На портале сообщили, что обратились за комментарием в компанию «Белоруснефть». И вот какой ответ получили:
«В связи с отсутствием достаточной экономической эффективности производство и реализация бензина АИ-95 Flagman в 2024 году не планируется. Решение принято с учетом комплексного анализа рыночных условий и структуры спроса».
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Топливо Flagman: отличия и преимущества
Новый высокооктановый вид топлива под брендом Flagman компания «Белоруснефть» представила в июле 2020 года. Это топливо начал выпускать Мозырский НПЗ после модернизации производственных мощностей.
Это брендовое топливо на базе высококачественных бензинов неэтилированных марок АИ-95-К5-Евро и АИ-92-К5-Евро с добавлением присадки многофункциональной от ведущей мировой компании-изготовителя присадок, такая информация содержится на сайте «Белоруснефти».
Отличия бензинов Flagman от обычных бензинов:
- уменьшает количество отложений на впускных клапанах;
- уменьшает расход топлива до 3%;
- обеспечивает чистоту карбюратора и топливных форсунок как классических инжекторных двигателей, так и двигателей с прямым впрыском;
- снижает содержание вредных выбросов в отработавших газах автомобилей;
- обеспечивает бесперебойную работу двигателя при эксплуатации в жестких зимних условиях.
Дополнительные преимущества топлива Flagman:
- улучшенное топливо по цене обычного;
- улучшенный пуск холодного двигателя;
- надежность эксплуатации двигателя;
- очистка топливной системы без разборки и ремонта;
- защита узлов двигателя и топливного бака от коррозии;
- гарантия высокого качества.
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