Подорожают ли бензин и дизель в январе? В Беларуси повысили акцизы на топливо

Опубликовано: 03.01.2024 13:31 , Обновлено: 03.01.2024

С 1 января в Беларуси вступили в силу изменения Налогового кодекса. Они, в частности, подразумевают повышение акцизов. Новые акцизные ставки установлены и для автомобильного топлива.

Ставки на бензин, дизельное топливо, а также моторные масла увеличились на 6%. Акцизы обычно включаются в цену товаров, поэтому, весьма вероятно, что в 2024 году все подакцизные товары повысятся в цене.

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По состоянию на 3 января 2024 года стоимость топлива в Беларуси составляет:

АИ-92-К5 — 2,26 руб.;

АИ-95-К5 — 2,36 руб.;

ДТ-К5 — 2,36 руб.

К слову, в России, ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла с 1 января 2024 год выросли на 4,9%, сообщил%3B) портал neftegaz.ru. Хотя ранее планировалось увеличить на 4%.

Ранее Телеграф писал: в государственном монополисте, концерне “Белнефтехим”, сообщили, что с середины октября начали производить зимнюю солярку с предельной температурой фильтруемости не выше -20°С и температурой помутнения не выше -10 °С.

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