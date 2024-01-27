Эксперт рекомендовал заправлять машину в самое холодное время суток. Поможет ли это сэкономить?

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Опубликовано: 27.01.2024 10:12 , Обновлено: 27.01.2024

Финансовый эксперт Мартин Льюис призывал владельцев бензиновых и дизельных автомобилей посещать заправочные станции в определенное время суток. По его словам, это может существенно сократить траты на заправку. Как это работает?

В Беларуси цены на топливо не меняются вне зависимости от времени суток. Да и последнее изменение цен бензин и дизель было более полугода назад. Однако зимой способ сэкономить на заправке у белорусов всё-таки есть, считает эксперт.

Мартин Льюис раскрыл в своем подкасте теорию, согласно которой владельцы бензиновых и дизельных автомобилей могут сэкономить на заправке, всего лишь немного изменив свои привычки . Что вы должны сделать?

Во время своего выступления Мартин прочитал письмо от слушательницы Паулы, которая решила поделиться своими ценными советами по хитростям заправки . В своем письме женщина призналась, что когда-то работала на заправке. По ее словам, посещать это место стоит рано утром или поздно вечером. Однако самое главное – низкая температура Оказывается, что холод очень сильно влияет на плотность топлива, которое хранится в цистернах на АЗС.

Паула призналась, что более холодное топливо более плотное. По ее словам, литр холодного бензина или солярки будет весить больше, чем литр теплого топлива. Поскольку на заправочных станциях водители платят за объем, а не за вес топлива, то наиболее разумным решением будет последовать ее совету. Ведь тогда белорусы получат по той же цене больше горючего в том же объеме.

Впрочем, некоторые эксперты заявляют, что изменение плотности топлива не существенно, а значит и экономия будет небольшой. Впрочем, есть и другие способы экономии.

Ранее Телеграф писал, что автомобилисты могут значительно сэкономить на расходах на бензин и дизельное топливо. Секретом на основе результатов испытаний поделились британские эксперты, но он вполне подойдёт и белорусам. Все дело в том, чтобы не забывать на заправках, хотя раз в пару недель жать на полезную кнопку.

Эксперты рассказали, как водителям сэкономить до 10% топлива. Нужно жать на одну кнопку