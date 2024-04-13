"При аварии платишь компенсацию" - Мужчина пожаловался в TikTok на нежелание белорусов подбирать попутчиков. Те ответили

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Опубликовано: 13.04.2024 11:26 , Обновлено: 13.04.2024

Пользователь TikTok пожаловался на то, что белорусские водители не останавливаются на дорогах, чтобы подобрать попутчиков. Ролик собрал больше 1,5 тыс. комментариев, где люди ответили, почему так происходит.

“У меня закончилось топливо, голосую 40 минут! Все проезжают мимо, никто не останавливается. Я всегда подбираю всех”, - заверил автор видео.

В конце ролика он поинтересовался у белорусских водителей, подбирают они попутчиков или нет.

“Не подбираю из чувства самосохранения”, - написала одна пользовательница. Ее комментарий оказался самым популярным: больше 1200 лайков.

“По нашим законам, если взял попутчиков и случилась авария, будешь выплачивать им компенсацию. Для меня это причина проехать мимо”, - отметил другой юзер TikTok. В этой ветке комментариев пользовательница написала, что у нее “так начальница подобрала попутчицу и попала в ДТП, до сих пор платит компенсацию”.

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Подобную историю привела еще одна женщина: “Попросили подвезти - и авария, девушка получила травму глаза, была на больничном 21 день, получала больничные выплаты. Спустя четыре месяца нам счет пришел возместить государству ее больничный”. По словам комментаторши, “вышло в районе 680 рублей”.

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Действительно, при ДТП водитель обязан будет возместить причиненный пассажиру вред. Данное правило не распространяется на водителя, который управляет автомобилем по поручению или с согласия собственника.

При этом владелец машины не обязан возмещать причиненный пассажиру вред, если докажет, что этот вред возник из-за непреодолимой силы, умышленных действий самого пассажира, противоправных действий других людей, неправомерно завладевших авто.

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“Не делай добро - не получишь зла!! Только с возрастом дошло!” - поделился своей житейской мудростью еще один комментатор ролика.

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А у кого-то обида на неаккуратных попутчиков: “Раньше всегда подбирал, но после случая, когда попутчица, проехав 50 км, сказала “спасибо” и, выходя, дверью ударила рядом стоящую машину, перестал”.

“Пару раз брал на М-4. Иногда плохо пахло от них, ногами ерзают по чистому салону. В 90% случаев не слышал даже “спасибо” вконце. Поэтому лучше одному”, - поделился неприятным опытом еще один юзер.

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