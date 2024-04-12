ГАИ Беларуси пообещала провести "массированную отработку автодорог" в двух областях. Кому приготовиться?

Опубликовано: 12.04.2024 20:58 , Обновлено: 12.04.2024

Госавтоинспекция УВД Минского облисполкома запланировала "массированную отработку автодорог" 13 и 14 апреля. А ГАИ Витебщины пообещала проконтролировать по 16 апреля велосипедистов, мотоциклистов и не только.

Как рассказали в ГАИ Минщины, наряды дорожно-патрульной службы сконцентрируются на аварийно-опасных участках автодорог Р-43 «Граница России - Кричев - Бобруйск - Барановичи» и М-6 «Минск - Гродно», в том числе около пешеходных переходов.

Особое внимание - выявлению нетрезвых водителей, бесправников, а также тех, кто превышает скорость. Кроме того, пообещали проследить за предоставлением водителями преимущества пешеходам и соблюдением правил перевозки детей.

Проконтролируют, как отметили в Госавтоинспекции, и пешеходов, а также водителей двухколесных и маршрутных транспортных средств.

Также в ГАИ Минщины посоветовали звонить белорусам в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102, если они заметят водителей в состоянии алкогольного опьянения за рулем или нетрезвых пешеходов и велосипедистов.

Что на Витебщине

Здесь по 16 апреля ГАИ пообещала усилить контроль за передвижением велосипедистов, пешеходов, а также тех, кто использует средства персональной мобильности (СПМ) (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и др.).

В Госавтоинспекции напомнили, что ехать на СПМ надо по велосипедной дорожке, а если таковой нет, то по тротуару, пешеходной дорожке или обочине со скоростью не выше 25 км/ч. При этом нельзя мешать движению пешеходов.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Госавтоинспекция ГУВД Мингорисполкома с 16 апреля изменит место сдачи теоретического экзамена на водительское удостоверение. Причина смены адреса — ремонт в здании межрайонного экзаменационного отдела. Кроме того, по новому адресу нужно будет оформлять заявление на выдачу водительского удостоверения, фотографироваться и не только.

В ГАИ Минска изменили адрес места сдачи теоретического экзамена на права. Куда теперь обращаться?