В ГАИ Минска изменили адрес места сдачи теоретического экзамена на права. Куда теперь обращаться?

Опубликовано: 12.04.2024 15:36 , Обновлено: 12.04.2024

Госавтоинспекция ГУВД Мингорисполкома предупредила белорусов, что с 16 апреля изменится место сдачи теоретического экзамена на водительское удостоверение. Причина смены адреса - ремонт в здании межрайонного экзаменационного отдела.

В ГАИ рассказали, что, помимо сдачи теоретического экзамена, по адресу г. Минск, пр. Дзержинского, 3, кабинет 211 нужно будет оформлять заявление на выдачу водительского удостоверения, фотографироваться, проходить пробное тестирование по ПДД.

А записывать на практический экзамен, оформлять договор на предоставление авто, выдавать готовые водительские удостоверения будут по адресу ул. Семашко, 17, корпус №2 .

В Госавтоинспекции добавили, что порядок и место сдачи всех этапов практического экзамена не меняются.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что с 6 июля 2024 года граждане РФ смогут заменить российское водительское удостоверение на белорусское без экзаменов. Новые поправки отменили теоретический экзамен. Сдача практического экзамена при обмене прав не предусматривалась и раньше.

В ГАИ назвали дату, когда россиянам разрешат менять водительские права на белорусские без экзаменов