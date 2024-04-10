Минтранс Беларуси внес изменение в процедуру прохождения техосмотра. В чем новшество?
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси внесло в процедуру техосмотра нововведение. Теперь водителям нужно будет заполнить "заявление на выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении". Форму этого документа разместили в постановлении № 14 Минтранса.
Так, в заявлении попросят указать фамилию, имя, отчество “заинтересованного лица”, то есть человека, который привез авто на техосмотр, и его (лица) идентификационный номер.
Дальше - блок, касающийся самой машины. Здесь нужно будет указать серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (технического паспорта) и “дополнительные сведения” по принципу “да” или “нет”:
- легковой автомобиль, используемый для коммерческих перевозок пассажиров,
- автобус или другое транспортное средство, предназначенное и оборудованное для перевозок пассажиров, имеющее кроме места водителя более восьми мест для сидения,
- автомобиль, используемый для обучения управлению другим транспортным средством.
Ранее Telegraf.news рассказывал, что “Белтехосмотр” начал выдавать разрешение на допуск автомобилей к участию в дорожном движении сроком на три года для машин 2022, 2023 и 2024 годов выпуска.