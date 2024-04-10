Минтранс Беларуси внес изменение в процедуру прохождения техосмотра. В чем новшество?

Опубликовано: 10.04.2024 20:02 , Обновлено: 10.04.2024

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси внесло в процедуру техосмотра нововведение. Теперь водителям нужно будет заполнить "заявление на выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении". Форму этого документа разместили в постановлении № 14 Минтранса.

Так, в заявлении попросят указать фамилию, имя, отчество “заинтересованного лица”, то есть человека, который привез авто на техосмотр, и его (лица) идентификационный номер.

Дальше - блок, касающийся самой машины. Здесь нужно будет указать серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (технического паспорта) и “дополнительные сведения” по принципу “да” или “нет”:

легковой автомобиль, используемый для коммерческих перевозок пассажиров,

автобус или другое транспортное средство, предназначенное и оборудованное для перевозок пассажиров, имеющее кроме места водителя более восьми мест для сидения,

автомобиль, используемый для обучения управлению другим транспортным средством.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что “Белтехосмотр” начал выдавать разрешение на допуск автомобилей к участию в дорожном движении сроком на три года для машин 2022, 2023 и 2024 годов выпуска.

«Белтехосмотр» начал выдавать белорусам ТО на 3 года