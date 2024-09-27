«Почти Дубай» - В TikTok показали, какие машины проходят через белорусскую таможню. У зрителей возникли вопросы

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Опубликовано: 27.09.2024 13:26 , Обновлено: 27.09.2024

В социальной сети TikTok появилось видео, в котором пользователь из Беларуси показал, какие машины проходят через белорусскую таможню. У зрителей возникло немало вопросов к автору ролика, начиная с того, действительно ли на кадрах - белорусская таможня, и заканчивая тем, как обычному человеку заработать на такие машины.

В одном из роликов, который меньше чем за неделю набрал 1,5 млн просмотров, можно увидеть люксовые авто от таких мировых брендов как Audi, Porsche, Mercedes, BMW и Rolls-Royce. Как утверждает автор видео, на кадрах - пункт таможенного оформления в Орше (Витебская область).

Большая часть комментариев сводилась к стоимости очевидно дорогих авто. Зрители задавались вопросом, “как заработать на такие тачки” и ” взять столько денег”.

«Как всегда - Орша, почти Дубай», - написал один из зрителей.

«А говорят бедно мы живём. Шикарные автомобили», - добавила еще одна пользовательница.

Впрочем, другую часть зрителей интересовало скорее то, как люксовые автомобили можно ввезти в Беларусь в условиях действующих санкций.

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«Санкции. Как сейчас с ввозом?», - спросил один из комментаторов, на что тут же получил ответ.

«Люди, думающие, что санкции ввоз товаров ограничивают, могут с легкой руки накинуть 5 способов, как все привезти. Просто дороже стало», - пояснил другой пользователь.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в ЕС предложили ужесточить условия ввоза в Беларусь дорогих автомобилей класса люкс в качестве меры для “минимизации риска обхода санкций”, введённых в отношении России.

В ЕС предложили ужесточить условия ввоза люксовых авто в Беларусь — Financial Times

А в очередном пакете санкций против Беларуси, который Совет Евросоюза одобрил 29 июня, предусматривается запрет на вывоз «предметов роскоши», золота, алмазов и прочего.

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